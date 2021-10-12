Шкіряний тренч став головним трендом осені 2021 на думку стилістки

Берлінська стилістка й інфлюенсерка Соня Лісон продемонструвала з чим носити наймодніший тренч сезону.

Те, що тренчі — це головний тренд сезону осінь 2021, говорять більшість стилістів, а дизайнери виводять на подіуми варіації на тему класичних моделей, стилістка й інфлюенсерка з Берліна Соня Лісон показує одну з наймодніших моделей — з кольорової шкіри.

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Шкіряний тренч підходить тим, хто вважає класичну модель трохи нудною і хоче більше яскравості в ці жовтневі дні. Стилісти пропонують варіанти — з гладкої шкіри, лакової, фактурної, або замші.

[ + – ] Тренд сезону осінь 2021 — шкіряний тренч лавандового кольору Фото: Instagram sonialyson [ + – ] Тренд сезону осінь 2021 — шкіряний тренч лавандового кольору Фото: Instagram sonialyson

Але Соня Лісон знайшла ідеальний шкіряний тренч осені 2021, в якому зійшлися всі модні тренди. Вона, під час італійського вояжу продемонструвала шкіряний тренч лавандового кольору з ефектом шкіри крокодила.

Носити його можна, як з однотонними речами класичного крою, так і саме так, як рекомендує стилістка: зі зручними кросівками, вільними брюками і яскравою сумочкою. У випадку Соні — салатово-зеленого.

[ + – ] Тренд сезону осінь 2021 — шкіряний тренч лавандового кольору Фото: Instagram sonialyson [ + – ] Тренд сезону осінь 2021 — шкіряний тренч лавандового кольору Фото: Instagram sonialyson

Західні інфлюенсери і стилісти не бояться яскравих кольорів і несподіваних контрастів, нам варто придивитися до моди носити яскраве восени, тим паче, що зараз це головний тренд. Звичай одягати в осінній сезон похмурі, або нейтрально-стримані кольори потрібно відправити в минуле.