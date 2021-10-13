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Надя Дорофеева показала шрам на груди и рассказала о пережитой операции

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Дорофеева
Фото: theukrainians.org | Надя Дорофеева

Певица призвала подписчиц не игнорировать походы на профилактический осмотр у маммолога.

31-летняя украинская певица Надя Дорофеева, бывшая участница дуэта "Время и стекло", обратилась к своим подписчицам в Instagram по случаю Международного дня без бюстгальтера и рассказала, что четыре года назад перенесла операцию по удалению фиброаденомы на груди.

"Сегодня всемирный день без бюстгальтера – название забавное, но его суть очень важная! Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… и только недавно приняла и полюбила", – призналась артистка.

Она уточнила, что фиброаденома – это наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе, и своевременная диагностика очень важна.

"Она возникает по разным причинам – чтобы это отследить и остановить, важно обратиться к специалисту! Регулярные чек-апы суперважны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему!", – подчеркнула Дорофеева, добавив, что недавно посетила своего маммолога, и напомнила то же сделать своим поклонницам.

Надя скрывала шрам четыре года

Публикацию Нади только за первых пару часов после публикации поддержали лайками почти 97 тыс человек.

"Моя девочка!!! Кайф, что поделилась!!😍😍", – написал в комментарии муж Дорофеевой Владимир Дантес. Среди тех, кто отметился в комментариях, – и певица Даша Астафьева.

Как известно, после ухода из дуэта "Время и стекло" Дорофеева начала сольную карьеру под сценическим именем DOROFEEVA, и в ноябре прошлого года представила первый клип на песню Gorit. Вся композиция была написана лично Дорофеевой в соавторстве с другом и продюсером певицы Потапом при участии MOZGI Studios.