Надя Дорофеева показала шрам на груди и рассказала о пережитой операции

Певица призвала подписчиц не игнорировать походы на профилактический осмотр у маммолога.

31-летняя украинская певица Надя Дорофеева, бывшая участница дуэта "Время и стекло", обратилась к своим подписчицам в Instagram по случаю Международного дня без бюстгальтера и рассказала, что четыре года назад перенесла операцию по удалению фиброаденомы на груди.

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"Сегодня всемирный день без бюстгальтера – название забавное, но его суть очень важная! Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… и только недавно приняла и полюбила", – призналась артистка.

Она уточнила, что фиброаденома – это наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе, и своевременная диагностика очень важна.

"Она возникает по разным причинам – чтобы это отследить и остановить, важно обратиться к специалисту! Регулярные чек-апы суперважны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему!", – подчеркнула Дорофеева, добавив, что недавно посетила своего маммолога, и напомнила то же сделать своим поклонницам.

[ + – ] Надя скрывала шрам четыре года

Публикацию Нади только за первых пару часов после публикации поддержали лайками почти 97 тыс человек.

"Моя девочка!!! Кайф, что поделилась!!😍😍", – написал в комментарии муж Дорофеевой Владимир Дантес. Среди тех, кто отметился в комментариях, – и певица Даша Астафьева.

Как известно, после ухода из дуэта "Время и стекло" Дорофеева начала сольную карьеру под сценическим именем DOROFEEVA, и в ноябре прошлого года представила первый клип на песню Gorit. Вся композиция была написана лично Дорофеевой в соавторстве с другом и продюсером певицы Потапом при участии MOZGI Studios.