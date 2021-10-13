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Надя Дорофєєва показала шрам на грудях і розповіла про пережиту операцію

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Дорофєєва
Фото: theukrainians.org | Надя Дорофєєва

Співачка закликала підписниць не ігнорувати походи на профілактичний огляд у мамолога.

31-річна українська співачка Надя Дорофєєва, колишня учасниця дуету "Время и стекло", звернулася до своїх підписниць в Instagram із нагоди Міжнародного дня без бюстгальтера і розповіла, що чотири роки тому перенесла операцію з видалення фіброаденоми на грудях.

"Сьогодні всесвітній день без бюстгальтера — назва смішна, але його суть дуже важлива! Я ніколи не говорила вам про те, що на моїх грудях є шрам. Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала усіма можливими способами… і тільки нещодавно прийняла і полюбила", — зізналася артистка.

Вона уточнила, що фіброаденома — це найбільш поширена доброякісна пухлина в молочній залозі, і своєчасна діагностика дуже важлива.

"Вона виникає з різних причин — щоб це відстежити і зупинити, важливо звернутися до фахівця! Регулярні чек-апи суперваживі, це наш шанс вчасно виявити проблему!" — підкреслила Дорофєєва, додавши, що нещодавно відвідала свого мамолога, і нагадала той же зробити своїм прихильницям.

Надя приховувала шрам чотири роки

Публікацію Наді тільки за перші кілька годин після публікації підтримали лайками майже 97 тис. осіб.

"Моя дівчинка!!! Кайф, що поділилася!! 😍😍", — написав у коментарі чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес. Серед тих, хто відзначився в коментарях, — і співачка Даша Астаф'єва.

Як відомо, після відходу з дуету "Время и стекло" Дорофєєва почала сольну кар'єру під сценічним ім'ям DOROFEEVA, і в листопаді минулого року представила перший кліп на пісню Gorit. Уся композиція була написана особисто Дорофєєвою у співавторстві з другом і продюсером співачки Потапом за участю MOZGI Studios.