Надя Дорофєєва показала шрам на грудях і розповіла про пережиту операцію

Співачка закликала підписниць не ігнорувати походи на профілактичний огляд у мамолога.

31-річна українська співачка Надя Дорофєєва, колишня учасниця дуету "Время и стекло", звернулася до своїх підписниць в Instagram із нагоди Міжнародного дня без бюстгальтера і розповіла, що чотири роки тому перенесла операцію з видалення фіброаденоми на грудях.

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"Сьогодні всесвітній день без бюстгальтера — назва смішна, але його суть дуже важлива! Я ніколи не говорила вам про те, що на моїх грудях є шрам. Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала усіма можливими способами… і тільки нещодавно прийняла і полюбила", — зізналася артистка.

Вона уточнила, що фіброаденома — це найбільш поширена доброякісна пухлина в молочній залозі, і своєчасна діагностика дуже важлива.

"Вона виникає з різних причин — щоб це відстежити і зупинити, важливо звернутися до фахівця! Регулярні чек-апи суперваживі, це наш шанс вчасно виявити проблему!" — підкреслила Дорофєєва, додавши, що нещодавно відвідала свого мамолога, і нагадала той же зробити своїм прихильницям.

[ + – ] Надя приховувала шрам чотири роки

Публікацію Наді тільки за перші кілька годин після публікації підтримали лайками майже 97 тис. осіб.

"Моя дівчинка!!! Кайф, що поділилася!! 😍😍", — написав у коментарі чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес. Серед тих, хто відзначився в коментарях, — і співачка Даша Астаф'єва.

Як відомо, після відходу з дуету "Время и стекло" Дорофєєва почала сольну кар'єру під сценічним ім'ям DOROFEEVA, і в листопаді минулого року представила перший кліп на пісню Gorit. Уся композиція була написана особисто Дорофєєвою у співавторстві з другом і продюсером співачки Потапом за участю MOZGI Studios.