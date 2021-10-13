Наоми Кэмпбелл вышла на крышу автостоянки в показе Alexander McQueen

Показ коллекции весна-лето 2022 прошел в Лондоне под прозрачным куполом, символизирующем изменчивую английскую погоду

51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл закрыла показ модного дома Alexander McQueen, который прошел в Лондоне. Специально дефиле на крыше автостоянки в Ист-Энде построили прозрачный купол с видом на весь мегаполис. Об этом пишет Vogue.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Новую коллекцию креативный директор модного дома Сара Бертон посвятила переменчивой погоде в столице Великобритании. Так что на круговой подиум выходили модели в пышных платьях, с принтом, напоминающем облака и рассветное небо и в кожаных костюмах, молнии на которых символизировали настоящие молнии в грозу.

[ + – ] Показ Alexander McQueen в Лондоне

В общем, коллекция получилась в рокерском и байкерском стиле: много эко-кожи с молниями, аксессуаров виде пирсинга, массивных браслетов из белого металла и лаконичных колье.

Вечерние платья были дополнены корсетами, которые так любил Александр Маккуин, бюстье и стразами в виде капель, которые символизировали английские дожди.

Даже традиционный выход невесты был в готическом стиле: модель появилась в черной вуали и пышном платье из черного тюля и тафты.

Примечательными были и аксессуары: туфли на фирменном "скелетном" каблуке модного дома, грубые ботинки на рифленой подошве и сумочки-клатчи с ремешком-цепочкой.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл на показе Alexander McQueen Фото: Скриншот

Наоми Кэмпбелл появилась на подиуме в черном платье с укороченным жакетом, вышитом стразами. Вышивка повторялась и на полупрозрачных колготках.