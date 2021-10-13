Наомі Кемпбелл вийшла на дах автостоянки в показі Alexander McQueen

Показ колекції весна-літо 2022 пройшов у Лондоні під прозорим куполом, що символізує мінливу англійську погоду.

51-річна супермодель Наомі Кемпбелл закрила показ модного будинку Alexander McQueen, який пройшов у Лондоні. Спеціально для дефіле на даху автостоянки в Іст-Енді побудували прозорий купол із видом на весь мегаполіс. Про це пише Vogue.

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Нову колекцію креативна директорка модного будинку Сара Бертон присвятила мінливій погоді в столиці Великобританії. Тож на круговий подіум виходили моделі в пишних сукнях, із принтом, що нагадує хмари і світанкове небо і в шкіряних костюмах, блискавки на яких символізували справжні блискавки в грозу.

[ + – ] Показ Alexander McQueen у Лондоні

Загалом, колекція вийшла в рокерському та байкерському стилі: багато екошкіри з блискавками, аксесуарів у вигляді пірсингу, масивних браслетів із білого металу і лаконічних кольє.

Вечірні сукні були доповнені корсетами, які так любив Олександр Макквін, бюст'є і стразами у вигляді крапель, що символізували англійські дощі.

Навіть традиційний вихід нареченої був у готичному стилі: модель з'явилася в чорній вуалі та пишній сукні з чорного тюлю і тафти.

Визначними були й аксесуари: туфлі на фірмових "скелетних" підборах модного будинку, грубі черевики на рифленій підошві та сумочки-клатчі з ремінцем-ланцюжком.

[ + – ] Наомі Кемпбелл на показі Alexander McQueen Фото: Скриншот

Наомі Кемпбелл з'явилася на подіумі в чорній сукні з укороченим жакетом, вишитим стразами. Вишивка повторювалася і на напівпрозорих панчохах.