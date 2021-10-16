VR, Илон Маск и кино на орбите. Полеты в космос становятся все доступнее

"Небо становится ближе — с каждым днем". На МКС снимают художественный фильм, аэростаты поднимают туристов на 30 км ввысь, Илон Маск отправляет на орбиту квартет "астронавтов-любителей". А японцы создают свой космос — в виртуальной реальности.

Актеры в космосе: первый фильм уже снимают

5 октября на борту космического корабля "Союз МС-19" на Международную космическую станцию (МКС) впервые отправились российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко — для съемок коммерческого художественного фильма. Это будет история о враче, которому пришлось лететь на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, страдающего заболеванием сердца. Картина станет первым в мире художественным фильмом, снятым в космосе. Вместе с актрисой и режиссером на МКС отправился космонавт Антон Шкаплеров.

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[ + – ] Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на МКС

• На МКС Шипенко и Пересильд пробудут 12 дней, 17 октября они вернутся на Землю вместе с другим российским космонавтом — Олегом Новицким

Космический туризм: на большом воздушном шаре

В начале октября американская компания World View объявила, что врывается в индустрию космического туризма и с 2024 года открывает полеты на стратосферных воздушных шарах, которые смогут поднять туристов на высоту 30 км. Оттуда можно увидеть кривизну Земли на фоне черного космоса. На борту капсулы могут разместиться восемь пассажиров. Одно место будет стоить $50 тыс. Полет продлится шесть-восемь часов. Первый запуск запланирован в штате Аризона, недалеко от Большого каньона.

[ + – ] Стратосферные воздушные шары смогут поднять туристов на высоту 30 км

• В капсуле будут удобные откидные сиденья, высокоскоростной интернет, ванная, камеры наблюдения за Землей, телескопы для наблюдения за звездами, а также еда и напитки

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В космос с багажом. Французское вино, духовка и малыш Йода как индикатор невесомости

• Места для первого полета в 2024 году уже выкупила некоммерческая организация Space For Humanity. Они обещают сами выбрать и обучить участников дебютного полета

Полеты без NASA. Илон Маск запускает "астронавтов-любителей"

В сентябре в капсуле Dragon компании SpaceX Илона Маска на орбиту отправились четверо "астронавтов-любителей". Впервые заказчиком полета американских астронавтов на кораблях SpaceX выступало негосударственное агентство NASA. Возглавил экипаж из четырех человек и оплатил миссию миллиардер Джаред Айзекман. Вместе с ним в трехдневное орбитальное путешествие отправились работница системы здравоохранения Хейли Арсено, популяризатор науки Сиан Проктор и информационный аналитик Крис Семброски. Космический аппарат поднялся на высоту 575 км — на 150 км выше орбиты МКС.

[ + – ] Астронавты-любители в капсуле Dragon компании SpaceX

• Квартет астронавтов провел в космосе ряд экспериментов и понаблюдал за Землей

Космический аватар: полет в космос "на удаленке"

Месяц назад японское агентство JAXA объявило, что занимается разработкой "космических аватаров" для удаленного посещения космоса. Компания Аvatarin Inc уже сделала платформу, объединившую технологии виртуальной реальности, искусственного интеллекта, телекоммуникаций, робототехники, передачи тактильных ощущений, с помощью которой можно удаленно управлять роботом в реальном времени.

[ + – ] JAXA продвигает проект под лозунгом "Космос для всех"

• Технологию протестировали в 2020 году на МКС. Вдохновившись успехом, японские разработчики хотят расширить ее возможности

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• JAXA продвигает проект под лозунгом "Космос для всех", надеясь сделать космический туризм более доступным