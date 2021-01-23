В космос с багажом. Французское вино, духовка и малыш Йода как индикатор невесомости

Что необычного отправляют исследователи на Международную космическую станцию.

В иллюминаторе бутылочка видна

13 января 2020 года на Землю вернулись 12 бутылок французского вина бордо, которые хранились год на Международной космической станции (МКС). Напиток отправили на станцию для научного исследования, чтобы выяснить, как условия микрогравитации повлияют на его качество.

[ + – ] Бордо в космосе

• Первую бутылку "космического" вина откупорили и продегустировали в конце февраля 2020 года.

• Чтобы бутылки не разбились во время путешествия в космос и обратно, каждую из них поместили в стальной цилиндр.

• В марте 2019 года на МКС отправили 320 виноградных лоз мерло и каберне-совиньон. Через год они вернулись на Землю вместе с вином.

Игрушки для проверки невесомости

В ноябре 2020 года на МКС в составе экипажа корабля Crew Dragon прибыл игрушечный Малыш Йода, персонаж сериала "Мандалорец".

[ + – ] Малыш Йода на корабле Crew Dragon

• Астронавты используют плюшевые игрушки на борту в качестве "индикаторов невесомости".

• Кроме Малыша Йоды на корабле Crew Dragon в 2019-м и 2020-м побывали маленькая плюшевая Земля и динозавр Тремор, расшитый блестками.

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Духовка для выпечки

В ноябре 2019 года астронавтам на МКС отправили электрическую духовку Zero-G Oven, созданную специально для космоса. На Рождество в тот год исследователи испекли первое в мире шоколадное печенье в условиях микрогравитации.

[ + – ] Шоколадное печенье испекли прямо в космосе

• Разработчики сделали духовку в форме цилиндра с нагревателями на каждой стороне, чтобы печенье пропеклось равномерно.

• Примерное время приготовления выпечки в космосе — 120 минут. Тесто астронавтам прислали с Земли.

• Астронавты не пробовали печенье, побоявшись возможного несварения, и отправили образцы на Землю для дальнейшего изучения.

Косметика для рекламы

Осенью 2020 года американский бренд косметики и парфюмерии Estée Lauder отправил на МКС 10 бутылок новой сыворотки для ухода за кожей, чтобы астронавты НАСА сняли видеоролики с продуктами компании.

[ + – ] Косметику Estée Lauder отправили в космос

• Доставка продукции на МКС обошлась бренду в $128 тыс.

• Компания сможет использовать фотографии и видео продукта в своих рекламных материалах, но самих астронавтов в кадре не будет. Им запрещено появляться в маркетинговых кампаниях.