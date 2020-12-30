Топ-9 захватывающих открытий о внеземной жизни 2020 года

Несмотря на то, что зеленых человечков ученые так и не нашли, 2020 год как никогда приблизил астрономов к поиску внеземной жизни.

От органических молекул, появляющихся вокруг Солнечной системы, до таинственных радиосигналов: вот некоторые из самых больших открытий этого года о том, где инопланетяне могут обитать во Вселенной, пишет Live Science.

Инопланетная жизнь может прятаться в облаках Венеры

В сентябре этого года Венера была у всех на слуху, когда ученые обнаружили возможные следы молекулы фосфина в атмосфере планеты. На Земле фосфин (состоящий из одного атома фосфора и трех атомов водорода) в основном связан с анаэробными бактериями, а также с некоторыми видами человеческой деятельности.

Молекула образуется газовыми гигантами естественным путем, однако никаких веских причин, почему она должна существовать в адском мире Венеры нет, заключили исследователи.

Но есть ли хоть какой-то шанс того, что в ее таинственных облаках может скрываться жизнь? Скорее всего — нет.

Открытие фосфина, каким бы захватывающим оно ни было, научное сообщество встретило с сильным скептицизмом. Более того, ученым не до конца ясно, был ли этот фосифин вообще обнаружен. Как заявлял ранее ученый обсерватории телескопа Атакама в Чили Джон Карпентер, в их наблюдениях было так много шума, что нечто, имитирующее химическую сигнатуру фосфина, могло появиться случайно.

По словам Ли Кронина, химика из британского университета Глазго даже если бы показания были точными, фосфин мог бы очень легко образоваться совершенно случайным образом в результате ряда геологических процессов, которые вообще не связаны с жизнью.

Процессы, которые формируют раскаленную поверхность и небо Венеры, являются большой загадкой, и одного следа необъяснимой молекулы, к сожалению, недостаточно, чтобы подтвердить существование инопланетной жизни. Чтобы решить эту химическую головоломку, требуется значительное изучение планеты.

В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций

Сколько разумных инопланетных цивилизаций скрывается среди сотен миллиардов звезд Млечного Пути? Согласно исследованию, опубликованному 15 июня в журнале The Astrophysical Journal — 36. Но как именно ученые пришли к такому числу? С помощью уравнения Дрейка.

Названная в честь астронома Фрэнка Дрейка, который впервые представил уравнение в 1961 году, формула пытается угадать вероятное количество инопланетных цивилизаций в нашей галактике, основываясь на таких переменных, как средняя скорость звездообразования, процент звезд, образующих планеты, и процент планет с подходящими условиями для зарождения цивилизации.

Большинство этих переменных до сих пор неизвестны, но авторы нового исследования попытались решить их, используя самую свежую информацию о формировании звезд и экзопланет.

Они выяснили, что в Млечном Пути есть ровно 36 планет, на которых может существовать разумная жизнь, подобная земной. Но даже если исследователи и зафиксируют все эти неизвестные переменные, пройдет еще некоторое время, прежде чем мы встретим наших соседей по разуму.

Если предположить равномерное распределение цивилизаций по всей галактике, то ближайшая из них находится на расстоянии 17 тыс. световых лет от Земли.

Тысяча мест, откуда пришельцы могли бы за нами наблюдать

Найдут ли они нас раньше, чем мы их? Ведь пока мы пытаемся найти существование других цивилизаций, они также могут пытаться найти и нас.

Именно этот вопрос послужил мотивом для исследования, опубликованного 20 октября в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, в котором астрономы подсчитали количество инопланетных звездных систем, имеющих прямую видимость на Землю.

Команда вычислила, что примерно 1000 звездных систем в пределах примерно 300 световых лет от Земли могут реально видеть нашу планету, когда она проходит между их местоположением и солнцем.

Эти наблюдающие за небом инопланетяне могут увидеть, как наше солнце тускнеет, когда Земля проходит над ним, точно так же, как люди обнаружили тысячи экзопланет, наблюдая за внезапно тускнеющими звездами в ночном небе.

Более того, если бы у этих инопланетных астрономов была технология, аналогичная нашей, они могли бы обнаружить следы метана и кислорода в атмосфере Земли, являющимися потенциальными признаками жизни, отметили исследователи.

Инопланетяне никак не связаны с быстрыми радиовсплесками (по крайне мере с этим)

Быстрые радиовсплески (FRB) - миллисекундные импульсы радиосвета, которые взрываются в космосе тысячи раз в день. Однако до недавнего времени никто понятия не имел, что они из себя представляют.

А вдруг это инопланетяне, управляющие реактивными двигателями на своем сверхскоростном космическом корабле? Думали некоторые ученые.

Однако эта гипотеза сразу же отпала, после того, как астрономы впервые успешно проследили быстрые радиовсплески до известного источника в Млечном Пути. Как оказалось, этим источником был магнетар — быстро вращающийся сильно намагниченный труп давно умершей звезды.

В течение тысяч лет после своего образования эти неустойчивые объекты циклически проходят через периоды бурной активности, излучая вокруг них мощные импульсы рентгеновского и гамма-излучения с произвольными интервалами.

В то время как астрономы наблюдали за одной такой вспышкой, они также поймали быстрый радиовсплеск, излучающийся из мертвой звезды. Возможно, не все быстрые радиовсплески во Вселенной происходят от магнетаров, но это открытие имеет большое значение для решения десятилетней тайны.

Оплотом НЛО могут быть белые карлики

Фото: Medium

Примерно через 4 млрд лет Солнце превратится в красного гиганта, а затем свернется в маленький тлеющий белый карлик. Такая его участь неизбежна и шансы того, что человечество сможет попасть в другую звездную систему почти невозможны.

Может быть, если мы все еще будем живи в то время, мы могли бы найти способ как использовать тусклый свет нашей мертвой звезды и продолжать существовать как цивилизация. Вполне вероятно, что именно этим и занимаются инопланетные цивилизации.

Авторы статьи утверждают, что белые карлики довольно долго игнорировались в качестве пристанища для внеземного разума, поскольку мертвая звезда вряд ли станет местом обитания процветающей цивилизации.

Однако иногда белые карлики имеют на своей орбите планеты, в результате чего высокоразвитая цивилизация могла бы заставить их крошечное солнце работать на них даже после смерти. Таким образом, по мнению авторов, исследователи не должны исключать белых карликов из своих уравнений SETI. Возможно, именно с них и нужно начинать поиски.

Инопланетяне могут дышать не кислородом, а водородом или гелием

Фото: SINTEFblog

Еще одна недооцененная цель в поисках инопланетной жизни — бескислородные планеты. Несмотря на то, что наличие воздуха для поддержания инопланетной жизни весьма долго считалось важной составляющей, исследование, опубликованное 4 мая в журнале Nature Astronomy, утверждает, что "воздух" и "кислород" не всегда являются синонимами.

Водород и гелий — гораздо более распространенные элементы в нашей Вселенной (например, атмосфера Юпитера на 90% состоит из водорода). Так а что, если инопланетный вид эволюционировал таким способом, что смог дышать именно этими элементами?

Оказывается, такая гипотеза возможна. Так авторы исследования подвергли воздействию анаэробные бактерии E. coli (кишечной палочки), в две разные "атмосферы", созданные внутри пробирок. В одном сосуде был чистый водород, а в другом — чистый гелий. Несмотря на то, что их рост замедлился, бактерии все-таки смогли выжить в обоих условиях.

По мнению ученых, этот эксперимент открывает возможность для более широкого спектра мест обитания жизни.

Пришельцы, скорее всего, не строили Оумуамуа

Фото: HANG Yun/background by ESO/M. Kornmesser

Странный сигарообразный межзвездный объект под названием Оумуамуа озадачил ученых с тех пор, как его впервые заметили в нашей Солнечной системе в октябре 2017 года.

Объект двигался слишком быстро, чтобы возникнуть в нашей Солнечной системе, и, казалось, ускорялся без веской причины. Некоторые астрономы, в частности астрофизик Гарвардского университета Ави Лоэб, говорили, что это мог быть космический корабль инопланетян, толкаемый световым парусом — широким и тонким куском материи, который ускоряется под действием солнечного излучения.

Однако в результате нескольких исследований, которые описывают потенциальное естественное происхождение объекта, эта гипотеза подверглась большему скептицизму.

Одна из главных теорий: "Оумуамуа — это "водородный айсберг", по сути, твердый кусок газообразного водорода, который отклонился от своей местной звезды и попал в ледяное сердце гигантского молекулярного облака.

Покинув ядро облака, айсберг подвергся радиационному воздействию и принял вытянутую форму. Как только он вошел в нашу Солнечную систему, водород начал выкипать из ледяной скалы, заставляя его тем самым ускоряться, и, не оставляя видимого следа газа.

Именно эта теория объясняет многие особенности Оумуамуа, тем не менее, Лоэб считает, что инопланетяне являются более вероятным объяснением.

4 космических объекта больше всего дают надежд

В нашей Солнечной системе 4 космических объекта имеют больше всего подходящих условий для зарождения возможной жизни.

Первый из них Марс — одна из наиболее похожих на Землю планет в нашей Солнечной системе. Ранее в этом году под ледяной шапкой южного полюса Марса было обнаружено большое озеро, что дало новую надежду на то, что там могут присутствовать крошечные микробы (при условии, что у них есть чем питаться).

Остальные три кандидата — все спутники: спутник Юпитера — Европа и спутники Сатурна — Энцелад и Титан. Как и Марс, Европа может иметь воду, поскольку ее поверхность представляет собой обширный ледяной покров, который может скрывать гигантский глобальный океан глубиной более 100 км.

Энцелад также является ледяным миром, который может содержать жидкую воду глубоко под своей поверхностью. Кроме того, недавно были замечены, разбрызгивающие воду, гигантские гейзеры, крупинки каменистых частиц, а также некоторые органические молекулы с Луны в космос.

Титан, между тем, является единственным спутником в нашей Солнечной системе с существенной атмосферой, богатой азотом — важным строительным блоком белков во всех известных формах жизни.

Охота на НЛО стала немного сложнее

Фото: University of Central Florida

1 декабря культовый радиотелескоп обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, окончательно рухнул после того, как буквально висел на волоске почти пять месяцев (два загадочных инцидента с разрывом кабеля в августе и ноябре оставили телескоп в ужасном состоянии).

Этот ужасный инцидент положил конец 57-летнему наследию Аресибо в поисках признаков внеземной жизни. В 1974 году телескоп транслировал известное "послание Аресибо", объявив техническое мастерство человечества всем разумным инопланетянам, которые могли его услышать.

Ответа мы пока не получили, однако это послание вдохновило на создание фильма 1997 года "Контакт", в котором телескоп Аресибо играет ключевую роль.

Потеря телескопа оставляет в SETI большой пробел, который будет нелегко заполнить.