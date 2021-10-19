Тренды осени-зимы 2021-22. Лучшие модели обуви для холодной поры года

Заморозков этой осенью еще не было, но уже пора подобрать для себя обувь на морозы, ведь, как известно, зима всегда приходит неожиданно

Этой зимой обувные тренды радуют своей практичностью. В моде удобные и уютные модели, которые точно не дадут замерзнуть. И стоит помнить, уже в последний месяц осени зачастую начинаются снегопады, а значит к концу октября уже нужно быть во всеоружии и, главное, быть в тренде.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Тренды обуви на сезон зима 2021 нельзя назвать скучными или неинтересными. Они отлично дополнят как теплое пальто, так и пуховик. Зимние ботинки-челки подойдут под джинсы, высокие сапоги стилисты рекомендуют носить под юбки и трикотажные платья. И стоит помнить, что сапоги визуально удлиняют и стройнят ноги.

Фокус изучил коллекции модных брендов и гостов рассказать, какие сапоги и ботинки точно будут в трендах моды грядущей зимы 2021-2022.

Теплые оксфорды

Незаметно удобные туфли-оксфорды перекочевали из осенних трендов в зимние. Стилисты рекомендуют обзавестись или сразу двумя парами, одна из которых будет утепленной, или же надевать, как похолодает теплые колготы, или носки. Оксфорды на удобной рифленой подошве помогут удержаться на льду, а так зимы нынче не слишком снежные, а скорей мокрые, то в них можно проходить всю зиму. Главное, не лезть в сугробы.

Сандалии и клоги с мехом

Самый неожиданный и даже странный тренд зимы. Модницы по всему миру уже обзавелись казалось бы летней обувью, дополненной натуральной овчиной, или искусственным мехом. Носить их рекомендуют с теплыми вязаными носками, или с теплыми колготками. Дополнять шубками-тедди, или уютными дубленками. Выглядит это непривычно, но если зима будет не слишком холодной, можно и рискнуть. К тому же этот тренд имеет одно неоспоримое достоинство: в таком оригинальном образе вы точно будете привлекать внимание.

Ботинки космонавта, или луноходы

Странный, футуристичный и, как говаривали недоброжелатели, неженственный тренд. Но такие ботинки, напоминающие часть космического скафандра, не собираются сдавать позиции. Выглядят луноходы оригинально, не промокают и дополнят образ из теплого пуховика и джинсов. Именно эта модель позволит преодолевать не только сугробы, но и целые снежные заносы.

Сапоги на тракторной подошве

Еще один тренд, который возник осенью, вовсю используется модницами и продолжится зимой. Речь о сапогах с широким голенищем и рифленой подошвой. Напоминает эта модель жокейские сапоги, но в более брутальном исполнении. Девушки уже оценили грубоватое очарование таких сапог. Носят их с легкими платьями, джинсами и мини-юбками. Особенность этого тренда зимы 2021 в том, что подобные сапоги можно встретить всех цветов радуги. Но сочетание сурового дизайна и нежных пастельных цветов просто сводит с ума.

Квадратный мыс

Мода постоянно возвращается к эстетике прошлого, в этот раз "привет" из 90-х. И это, прежде всего, удобный тренд. Остроносые ботинки и сапоги хорошо смотрелись, но ходить в них по сугробам было не слишком удобно. А квадратный мыс выглядит ностальгически на любых моделях обуви. Стилисты подозревают, что он надолго задержится в модных трендах.