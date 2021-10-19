Тренди осені-зими 2021-22. Кращі моделі взуття для холодної пори року

Заморозків цієї осені ще не було, але вже пора підібрати для себе взуття на морози, адже, як відомо, зима завжди приходить несподівано

Цієї зими взуттєві тренди радують своєю практичністю. У моді зручні та затишні моделі, які точно не дадуть замерзнути. І варто пам'ятати: уже в останній місяць осені часто починаються снігопади, а значить, до кінця жовтня вже потрібно бути у всеозброєнні і, головне, бути в тренді.

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Тренди взуття на сезон зима 2021 не можна назвати нудними або нецікавими. Вони відмінно доповнять як тепле пальто, так і пуховик. Зимові черевики-чубчики підійдуть під джинси, високі чоботи стилісти рекомендують носити під спідниці та трикотажні сукні. І варто пам'ятати, що чоботи візуально подовжують і роблять стрункими ноги.

Фокус вивчив колекції модних брендів і готовий розповісти, які чоботи і черевики точно будуть у трендах моди прийдешньої зими 2021-2022.

Теплі оксфорди

Непомітно зручні туфлі-оксфорди перекочували з осінніх трендів у зимові. Стилісти рекомендують обзавестися відразу двома парами, одна з яких буде утепленою, або ж надягати, як похолодає, теплі колготи чи шкарпетки. Оксфорди на зручній рифленій підошві допоможуть утриматися на льоду, а оскільки зими сьогодні не дуже снігові, а скоріше мокрі, то в них можна проходити всю зиму. Головне, не лізти в замети.

Сандалії і клоги з хутром

Найбільш несподіваний і навіть дивний тренд зими. Модниці по всьому світу вже обзавелися, здавалося б, літнім взуттям, доповненим натуральною овчиною, або штучним хутром. Носити їх рекомендують з теплими в'язаними шкарпетками, або з теплими колготками. Доповнювати шубки-тедді або затишні дублянки. Виглядає це незвично, але якщо зима буде не дуже холодною, можна і ризикнути. До того ж цей тренд має одне незаперечне достоїнство: у такому оригінальному образі ви точно будете привертати увагу.

Черевики космонавта, або місяцеходи

Дивний, футуристичний і, як казали недоброзичливці, нежіночний тренд. Але такі черевики, що нагадують частину космічного скафандра, не збираються здавати позиції. Виглядають місяцеходи оригінально, не промокають і доповнять образ з теплого пуховика і джинсів. Саме ця модель дозволить долати не тільки замети, а й цілі снігові гори.

Чоботи на тракторній підошві

Ще один тренд, який виник восени, щосили використовується модницями і продовжиться взимку. Мова про чоботи з широкою халявою і рифленою підошвою. Нагадує ця модель жокейські чоботи, але в більш брутальному виконанні. Дівчата вже оцінили грубувату чарівність таких чобіт. Носять їх з легкими сукнями, джинсами і мініспідницями. Особливість цього тренду зими 2021 у тому, що подібні чоботи можна зустріти всіх кольорів веселки. Але поєднання суворого дизайну і ніжних пастельних кольорів просто зводить з розуму.

Квадратний мис

Мода постійно повертається до естетики минулого, цього разу "привіт" з 90-х. І це, перш за все, зручний тренд. Гостроносі черевики та чоботи добре виглядали, але ходити в них по заметах було не дуже зручно. А квадратний мис виглядає ностальгічно на будь-яких моделях взуття. Стилісти підозрюють, що він надовго затримається в модних трендах.