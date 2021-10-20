"Убить Билла 3", или комедия. Квентин Тарантино рассказал о следующем фильме

Тарантино несколько лет назад объявил, что завершит карьеру режиссера после десятого фильма. Но пока еще его не снял

В Италии сейчас проходит Римский кинофестиваль и режиссер Квентин Тарантино стал почетным гостем вместе с женой Даниэллой Пик. Об этом пишет Variety.

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Режиссер фильмов "Однажды в Голливуде" и "Убить Билла" получил почетную награду за вклад в развитие кинематографа, а потом принял участие в ток-шоу местного итальянского телеканала RAI.

На вопрос журналиста, что же за десятый, финальный фильм планирует снять режиссер, Тарантино ответил уклончиво. Журналист предположил, что это может быть третья часть уже культовой дилогии "Убить Билла" и режиссер ответил: "Почему бы и нет".

[ + – ] Квентин Тарантино и Даниэлла Пик на Римском кинофестивале Фото: Getty Images

Впрочем, раньше Тарантино говорил, что хотел бы снять комедию. Во время разговора с Марко Мюллером, директором Римского кинофестиваля Квентин Тарантино описал свою идею.

"Не могу сказать, что комедия станет моим следующим фильмом. Это скорее то, о чем я давно думаю. И я не буду раскрывать детали этого проекта, но это будет спагетти-вестерн. Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе над этой комедией. В ней все будут говорить на разных языках. Это будет очень смешно. Мексиканский бандито – итальянец; герой – американец; плохой шериф – немец; мексиканка из салуна – израильтянка. И все говорят на разных языках. И все актеры будут знать, что смогут говорить, когда свою реплику закончит другой", — сообщил Квентин. Кто будет играть в этой комедии, он пока не рассказал. Но не исключено, что в новой картине режиссера одна из ролей достанется его жене.

[ + – ] Квентин Тарантино и Даниэлла Пик на Римском кинофестивале Фото: Getty Images

Напомним, Квентин Тарантино женился в 2018 году. Даниэлла Пик – известная израильская певица и актриса. Ее отец, Цвика Пик, известный певец и композитор, написавший, среди прочих, песню "Дива" с которой исполнительница-транссексуал Дана Интернэшнл выиграла Евровидение в 1998 году. Даниэлла младше своего мужа на 20 лет. 22 февраля 2020 года у пары родился сын Лео. Сейчас Тарантино с семьей живет в Тель-Авиве.