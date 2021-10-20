"Убити Білла 3", або комедія. Квентін Тарантіно розповів про наступний фільм

Тарантіно кілька років тому оголосив, що завершить кар'єру режисера після десятого фільму. Але поки що його не зняв.

В Італії зараз проходить Римський кінофестиваль і режисер Квентін Тарантіно став почесним гостем разом із дружиною Даніелою Пік. Про це пише Variety.

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Режисер фільмів "Одного разу в Голлівуді" й "Убити Білла" отримав почесну нагороду за внесок у розвиток кінематографа, а потім взяв участь у ток-шоу місцевого італійського телеканалу RAI.

На питання журналіста, що ж за десятий, фінальний фільм планує зняти режисер, Тарантіно відповів ухильно. Журналіст припустив, що це може бути третя частина вже культової дилогії "Вбити Білла" і режисер відповів: "Чому б і ні".

[ + – ] Квентін Тарантіно і Даніела Пік на Римському кінофестивалі Фото: Getty Images

Утім, раніше Тарантіно говорив, що хотів би зняти комедію. Під час розмови з Марко Мюллером, директором Римського кінофестивалю Квентін Тарантіно описав свою ідею.

"Не можу сказати, що комедія стане моїм наступним фільмом. Це скоріше те, про що я давно думаю. І я не буду розкривати деталі цього проєкту, але це буде спагетті-вестерн. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу почати роботу над цією комедією. У ній всі будуть говорити різними мовами. Це буде дуже смішно. Мексиканський бандито — італієць; герой — американець; поганий шериф — німець; мексиканка із салуна — ізраїльтянка. І всі говорять різними мовами. І всі актори будуть знати, що зможуть говорити, коли свою репліку закінчить інший", — повідомив Квентін. Хто гратиме в цій комедії, він поки не розповів. Але не заперечують, що в новій картині режисера одна з ролей дістанеться його дружині.

[ + – ] Квентін Тарантіно і Даніела Пік на Римському кінофестивалі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Квентін Тарантіно одружився в 2018 році. Даніела Пік — відома ізраїльська співачка й акторка. Її батько, Цвіка Пік, відомий співак і композитор, який написав, серед інших, пісню "Діва" з якою виконавиця-транссексуал Дана Інтернешнл виграла Євробачення в 1998 році. Даніела молодша за свого чоловіка на 20 років. 22 лютого 2020 року в пари народився син Лео. Зараз Тарантіно із сім'єю живе в Тель-Авіві.