Шарлиз Терон призвала брать собак из приютов

И продемонстрировала на собственном примере насколько это правильно: у актрисы четыре собаки, которых она забрала из приютов

Голливудская звезда написала пост в Instagram, в котором призвала своих поклонников и читателей брать животных из приютов. И показала фото своих питомцев. Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

46-летняя Шарлиз Терон рассказала своим семи миллионам подписчиков, что сейчас приюты для животных в США переполнены, что ставит под угрозу жизни бездомных животных.

[ + – ] Шарлиз Терон с одним из своих питомцев Фото: Instagram charlizeafrica [ + – ] Один из питомцев Шарлиз Терон Фото: Instagram charlizeafrica

Актриса рассказала, что когда она в детстве жила на ферме в Южной Африке, то ее единственными друзьями были домашние животные. "Я не шучу, моим лучшим другом была коза по имени Бок", — рассказала Шарлиз.

Обладательница премии "Оскар" призналась, что после переезда в США она больше не заводила коз, но зато она стала обладательницей четырех собак.

"Как только я переехала в США, стало ясно, что я не могу перевезти свою домашнюю козу в квартиру в Нью-Йорке, но собаки были повсюду и с тех пор они мои любимцы", — написала актриса.

Она сообщила, в каком приюте можно взять животных и призвала подписчиков не покупать домашних животных, когда столько бездомных котов и собак нуждаются в новом доме.

"Приют – это всегда первое место, куда я иду, когда мне требуется новое пушистое сердце рядом. И в этом случае, следует идти именно в приют для животных, я в этом уверена", — написала Шарлиз. Она отметила, что взяла бы всех животных, которым нужна помощь, но сама она не справиться, так что для решения этой проблемы требуется содействие всех.

Известно, что ранее актриса забрала из приютов двух псов: терьера Беркли и питбуля Питта. Недавно у нее появилось еще два питомца. Также Шарлиз Терон состоит в организации по защите прав животных PETA.