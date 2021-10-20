Шарліз Терон закликала брати собак із притулків

І продемонструвала на власному прикладі наскільки це правильно: в акторки чотири собаки, яких вона забрала з притулків.

Голлівудська зірка написала допис в Instagram, в якому закликала своїх прихильників і читачів брати тварин із притулків. І показала фото своїх вихованців. Про це пише Daily Mail.

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46-річна Шарліз Терон розповіла своїм семи мільйонам підписників, що зараз притулки для тварин у США переповнені, що ставить під загрозу життя безпритульних тварин.

[ + – ] Шарліз Терон з одним зі своїх вихованців Фото: Instagram charlizeafrica [ + – ] Один із вихованців Шарліз Терон Фото: Instagram charlizeafrica

Акторка розповіла, що коли вона в дитинстві жила на фермі в Південній Африці, то її єдиними друзями були домашні тварини. "Я не жартую, моїм найкращим другом була коза на ім'я Бок", — розповіла Шарліз.

Володарка премії "Оскар" зізналася, що після переїзду в США вона більше не заводила кіз, але вона стала власницею чотирьох собак.

"Щойно я переїхала в США, стало зрозуміло, що я не можу перевезти свою домашню козу в квартиру в Нью-Йорку, але собаки були всюди і з тих пір вони мої улюбленці", — написала акторка.

Вона повідомила, в якому притулку можна взяти тварин і закликала підписників не купувати домашніх тварин, коли стільки безпритульних котів і собак потребують нового будинку.

"Притулок — це завжди перше місце, куди я йду, коли мені потрібне нове пухнасте серце поруч. І в цьому випадку, варто йти саме в притулок для тварин, я в цьому впевнена", — написала Шарліз. Вона зазначила, що взяла б усіх тварин, яким потрібна допомога, але сама вона не впорається, тож для вирішення цієї проблеми потрібне сприяння всіх.

Відомо, що раніше акторка забрала з притулків двох собак: тер'єра Берклі та пітбуля Пітта. Нещодавно в неї з'явилися ще два вихованці. Також Шарліз Терон перебуває в організації із захисту прав тварин PETA.