Тренды осени 2021. Топ-3 самых модных пуховика ноября

Зима близко, а это значит, стоит выбрать себе самый стильный и теплый пуховик, чтобы встретить холода во всеоружии

Пуховик – идеальная верхняя одежда на зиму. В нем тепло, этично и экологично, что важно в наше время, когда защите окружающей среды принято уделять большое внимание. А еще пуховики могут похвастать таким разнообразием цветов и моделей, что даже самая капризная модница подберет себе что-то по душе.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Раньше пуховик ассоциировался с повседневной скучной одеждой. Сейчас ведущие дизайнеры придают этому предмету гардероба большое значение и проявляют фантазию при создании новых моделей и совершенствуя популярные решения. Вспомним, ведь в прошлые годы на подиумы выходили модели в вечерних платьях-пуховиках. Так же этой единице одежды придает веса тот факт, что пуховик, требует куда меньшего ухода, чем меховое пальто, или дубленка. К тому же многие модели допустимо стирать в стиральной машинке, не обращаясь в химчистку.

Чтобы выбрать эффектную модель, которая вам идеально подойдет, стоит обратить внимание на несколько факторов и обязательно выбрать желаемый наполнитель. Фокус уже выяснял все тонкости в выборе идеального пуховика, который прослужит несколько лет.

Но, как бы не хотелось блеснуть моделью с подиума, для зимы в Украине требуется что-то менее экстравагантное и более удобное. Среди разнообразия трендов сезона осень-зима 2021/2022, Фокус выбрал три самые модные и удобные модели, которые украсят и дополнят любой гардероб.

Короткий пуховик

[ + – ] Короткий пуховик - тренд сезона осень 2021 Фото: WWD

Незаменимая вещь в большом городе, идеально подходит современным девушкам, которые ведут активный образ жизни, и за день могут посетить сразу несколько локаций. Короткий пуховик идеально смотриться с джинсами и ботинками, с трикотажным платьем, — одним из главных трендов сезона осень 2021, с короткой юбкой и плотными колготками. В нем легко передвигаться по городу пешком и в общественном транспорте, он будет отлично смотреться в сочетании как со спортивным, так и с богемным аутфитом. Короткий пуховик – это, определенно, тренд не на один сезон, поэтому его стоит добавить с свой гардероб.

Яркий пуховик

Селебрити уже поняли, что незачем покупать одноцветный пуховик, если можно приобрести яркий и разноцветный. Пуховики с принтами – это еще новинка на рынке и в магазинах.

[ + – ] Карди Би в модном цветном пуховике Фото: Getty Images

Но это отлчиный выбор для тех, кто хочет выделиться и "расцветить" зиму. Ведь если пальто может быть клетчатым, а футболка с рисунком, то почему и самой удобной верхней одежде не стать чуточку веселей, когда вокруг пасмурно и дождливо. Яркий пуховик с принтом – это тренд сезона осень 2021, который наверняка будет моден еще много лет.

Пуховик c поясом

Традиционно пуховики шьются прямого покроя, снабжаются молниями, или кнопками. Причем второй вариант встречается реже. Ведь изначально пуховики были одеждой туристов и лыжников, и главная их функция была – сохранять тепло.

[ + – ] Пуховик с поясом - тренд осени 2021 Фото: Moncler [ + – ] Пуховик с поясом - тренд осени 2021 Фото: Moncler

Но теперь, когда они стали модным трендом, дизайнеры проявляют фантазию. И пуховик с поясом – отличная альтернатива пальто, когда погода становится слишком прохладной. Подобная модель отлично смотрится с элегантными платьями, брючными костюмами, ботинками-челси и сапогами на шпильке. А шарф или палантин поможет в создании стильного образа.