Тренди осені 2021. Топ-3 наймодніші пуховики листопада

Зима близько, а це значить, варто вибрати собі найстильніший і теплий пуховик, щоб зустріти холоди у всеозброєнні.

Пуховик — ідеальний верхній одяг на зиму. У ньому тепло, етично й екологічно, що важливо в наш час, коли захисту навколишнього середовища заведено приділяти велику увагу. А ще пуховики можуть похвалитися таким розмаїттям кольорів і моделей, що навіть найбільш примхлива модниця підбере собі щось до душі.

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Раніше пуховик асоціювався з повсякденним нудним одягом. Зараз провідні дизайнери надають цьому предмету гардеробу велике значення і проявляють фантазію у процесі створення нових моделей та удосконалюючи популярні рішення. Згадаймо, адже в минулі роки на подіуми виходили моделі у вечірніх сукнях-пуховиках. Так само цій одиниці одягу надає переваги той факт, що пуховик вимагає куди меншого догляду, ніж хутряне пальто, або дублянка. До того ж багато моделей можна прати в пральній машинці, не звертаючись в хімчистку.

Щоб обрати ефектну модель, яка вам ідеально підійде, варто звернути увагу на кілька факторів та обов'язково вибрати бажаний наповнювач. Фокус уже з'ясовував усі тонкощі у виборі ідеального пуховика, який прослужить кілька років.

Але, як би не хотілося блиснути моделлю з подіуму, для зими в Україні потрібно щось менш екстравагантне та більш зручне. Серед розмаїття трендів сезону осінь-зима 2021/2022, Фокус обрав три наймодніші та зручні моделі, які прикрасять і доповнять будь-який гардероб.

Короткий пуховик

[ + – ] Короткий пуховик — тренд сезону осінь 2021 Фото: WWD

Незамінна річ у великому місті, ідеально підходить сучасним дівчатам, які ведуть активний спосіб життя, і за день можуть відвідати відразу кілька локацій. Короткий пуховик ідеально виглядає з джинсами і черевиками, з трикотажною сукнею, — одним із головних трендів сезону осінь 2021, з короткою спідницею і щільними панчохами. У ньому легко пересуватися по місту пішки і в громадському транспорті, він матиме гарний вигляд у поєднанні як зі спортивним, так і з богемним аутфітом. Короткий пуховик — це, безумовно, тренд не на один сезон, тому його варто додати у свій гардероб.

Яскравий пуховик

Селебріті вже зрозуміли, що нема чого купувати одноколірний пуховик, якщо можна придбати яскравий і різнобарвний. Пуховики з принтами — це ще новинка на ринку і в магазинах.

[ + – ] Карди Бі в модному кольоровому пуховику Фото: Getty Images

Але це чудовий вибір для тих, хто хоче виділитися і "розфарбувати" зиму. Адже якщо пальто може бути картатим, а футболка з малюнком, то чому і найзручнішому верхньому одягу не стати трішки веселішим, коли навколо похмуро і дощитиме. Яскравий пуховик із принтом — це тренд сезону осінь 2021, який напевно буде модний ще багато років.

Пуховик із поясом

Традиційно пуховики шиються прямого крою, забезпечуються блискавками, або кнопками. Причому другий варіант трапляється рідше. Адже спочатку пуховики були одягом туристів і лижників, і головна їхня функція була — зберігати тепло.

[ + – ] Пуховик із поясом — тренд осені 2021 Фото: Moncler [ + – ] Пуховик із поясом — тренд осені 2021 Фото: Moncler

Але тепер, коли вони стали модним трендом, дизайнери проявляють фантазію. І пуховик із поясом — відмінна альтернатива пальто, коли погода стає занадто прохолодною. Подібна модель відмінно виглядає з елегантними сукнями, брючними костюмами, черевиками-челсі та чобітьми на шпильці. А шарф або палантин допоможе в створенні стильного образу.