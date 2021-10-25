Греческий принц Филиппос, крестник принцессы Дианы, женился на дочери миллиардера

Впрочем, это была уже третья церемония. Ранее принц и его избранница Нина Флор поженились в швейцарском Санкт-Морице и устроили церемонию в Великобритании

На этих выходных состоялась главная королевская свадьба этой осени. Греческий принц Филиппос, крестник принцессы Дианы, обвенчался с дочерью миллиардера — Ниной Флор. Об этом пишет People.

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Церемония прошла с истинно королевским размахом в кафедральном соборе в Афинах, Греция. Венчал пару архиепископ Афинский и всея Греции Иероним. В гости приехал весь цвет европейского высшего света. Присутствовали даже София Греческая, королева Испании и принцесса Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци.

[ + – ] Нина Флор с отцом, Томасом Флором Фото: Getty Images

Ранее принц Филиппос и Нина Флор поженились на гражданской церемонии в январе этого года. Они сделали это на швейцарском курорте Санкт-Мориц. Но из-за карантинных ограничений церемония прошла скромно: присутствовали только родители молодоженов.

Второй раз пара отметила свадьбу на скромной церемонии для избранных в Кембриджшире, Великобритания. Вечеринку организовала журналист Vogue Элис Нейлор-Лейланд и ее муж Том.

Но третья церемония получилась самой впечатляющей. Платье невесты, расшитое золотом, создали Вирджини Виар и дизайнеры Дома Chanel. Ее прическу украсила фамильная бриллиантовая тиара греческого королевского дома.

[ + – ] Принц Филиппос и Нина Флор Фото: Ethnos

После гости отправились на свадебный банкет, где присутствовали более сотни гостей. Отмечается, что блюда были с греческим колоритом.

[ + – ] Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци на свадьбе принца Филиппоса Фото: Getty Images

34-летняя Нина Настасья Флор — единственная дочь швейцарского миллиардера Томаса Флора, основателя частной авиакомпании VistaJet. Она работает креативным директором в компании своего отца и является основателем центра экологических морских исследований в Мозамбике.

35-летний Филиппос, младший сын короля Греции Константина III и королевы Анны-Марии. Как потомок датского короля Кристиана IX, носит титул принца Датского.

Его отец принадлежит к датской династии Глюксбургов. Покойный супруг королевы Великобритании Елизаветы II — Филипп, герцог Эдинбургский — двоюродный дядя Константина, а Чарльз, принц Уэльский — его троюродный брат. Сам король Константин – крестный отец принца Уильяма. Королева Испании София Греческая, жена Хуана Карлоса I, является сестрой Константина. А его жена Анна-Мария – младшая сестра правящей королевы Дании Маргрете II.

[ + – ] Принц Филиппос и Нина Флор Фото: Instagram ninaflohr [ + – ] Принц Филиппос и Нина Флор Фото: Instagram ninaflohr

Сам принц работает аналитиком хедж-фонда в Нью-Йорке. Его отец и мать проживают в Греции, в деревне Портохелион неподалеку от Афин.

Греческая королевская семья впервые объявила о помолвке Нины и Филиппа в сентябре 2020 года. Они отметили, что принц сделал предложение на греческом острове Итака.