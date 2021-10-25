Режиссер Тим Бертон впервые появился на красной дорожке с детьми

Билли Рэй и Нелл дети режиссера от актрисы Хелены Бонем Картер

Режиссер Тим Бертон давно не появлялся на красных дорожках, и еще реже показывал своих детей от известной актрисы Хелены Бонем Картер. Но сейчас Бертон порадовал своих поклонников на 16-м Римском кинофестивале. Об этом пишет Daily Mail.

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63-летнего режиссера фильмов "Ночь перед Рождеством", "Сонная лощина" и "Труп невесты" на красной дорожке сопровождали 18-летний сын Билли Рэй и 13-летняя дочь Нелл. А также их пес Тим Леви.

[ + – ] Тим Бертон с детьми Фото: Getty Images

Бертон и Квентин Тарантино были удостоены награды за заслуги на римском фестивале. Бертон уже отметил, что это для него большая честь.

"Феллини, Марио Бава, Дарио Ардженто были главными источниками вдохновения в моей жизни, и получая награду в Риме, городе, который я люблю, городе, где вы чувствуете себя так, как будто снимаетесь в своем собственном фильме, — потрясающе", — сказал режиссер.

Бертон и Бонем Картер начали встречаться на съемках фантастического фильма "Планета обезьян" в 2001 году.

Всего Хелена снялась в шести фильмах своего бойфренда. Но в 2014 году пара заявила, что рассталась. Причем отметили, что это прошло мирно, и они остались друзьями. Впрочем, им даже не пришлось разъезжаться. Тим и Хелена жили в соседних домах в Лондоне.