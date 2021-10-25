Режисер Тім Бертон уперше з'явився на червоній доріжці з дітьми

Біллі Рей і Нелл — діти режисера від актриси Гелени Бонем Картер

Режисер Тім Бертон давно не з'являвся на червоних доріжках і ще рідше показував своїх дітей від відомої актриси Гелени Бонем Картер. Але зараз Бертон порадував своїх шанувальників на 16-му Римському кінофестивалі. Про це пише Daily Mail.

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63-річного режисера фільмів "Ніч перед Різдвом", "Сонна лощина" та "Труп нареченої" на червоній доріжці супроводжували 18-річний син Біллі Рей і 13-річна дочка Нелл. А також їхній пес Тім Леві.

[ + – ] Тім Бертон із дітьми Фото: Getty Images

Бертон і Квентін Тарантіно були удостоєні нагороди за заслуги на римському фестивалі. Бертон вже зазначив, що це для нього велика честь.

"Фелліні, Маріо Бава, Даріо Ардженто були головними джерелами натхнення в моєму житті, і отримуючи нагороду в Римі, місті, яке я люблю, місті, де ви почуваєтеся так, як ніби знімаєтеся у своєму власному фільмі, — приголомшливо", — сказав режисер.

Бертон і Бонем Картер почали зустрічатися на зйомках фантастичного фільму "Планета мавп" у 2001 році.

Всього Гелена знялася в шести фільмах свого бойфренда. Але у 2014 році пара заявила, що розлучилася. Причому відзначили, що це пройшло мирно, і вони залишилися друзями. Утім, їм навіть не довелося роз'їжджатися. Тім і Гелена жили в сусідніх будинках у Лондоні.