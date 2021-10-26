Актриса Наталья Орейро с сыном получили российское гражданство

Ранее звезда сериала "Дикий ангел" говорила, что чувствует "духовную связь" с Россией

Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. Соответствующий указ был опубликован днем ранее. Об этом сообщает ТАСС.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

В самом указе дословно сказано: "Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине".

Впрочем, это решение сюрпризом не стало. Наталья еще годом ранее говорила, что хочет получить российское гражданство в программе "Вечерний Ургант".

[ + – ] Песня из сериала "Дикий ангел"

Звезда сериала "Дикий ангел" ранее говорила, что часто контактирует со своими российскими поклонниками, и даже исполнила песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа".

"В 2002 году я посетила Волгоград, видела скульптуру Родина-мать. Я была очень впечатлена. И все больше стала интересоваться, что и как происходило в годы войны. Когда в этом году отмечалось 75-летие Победы, я почувствовала реальную потребность присоединиться к празднованию и спеть", — рассказала певица.

[ + – ] Наталья Орейро в России Фото: ТАСС

Также она призналась, что ей проще было выучить русский, нежели английский.

"Много людей недоумевает, когда я говорю, что мне больше нравится русский язык, чем английский, что я понимаю русский лучше, чем английский. Нас, особенно латиноамериканцев, в своем роде "бомбардируют" информацией на английском: фильмы, музыка. Иначе говоря, в культурном плане они сделали большую работу, чтобы мы считали английский своим вторым языком. Однако я всегда любила русский. Так что мне не трудно его понимать, говорить на нем", — призналась Наталья Орейро.

По ее словам она уже больше 20 лет приезжает в РФ и ощущает "большую духовную связь с этой нацией". Она ездила по Транссибирской магистрали, была в Сибири и на Урале.

Хоть Наталья и родилась в Уругвае, но ее семья из Испании, так что у нее есть испанское гражданство, российское станет третьим.

"На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие", — рассказывала Орейро.

Напомним, Наталья Орейро прославилась после съемок аргентинского сериала "Дикий ангел" 1998-1999 гг. В сериале она играла роль сиротки Милагрос, которая попадает в богатую семью Федерико Ди Карло и влюбляется в сына Федерико – Иво, которого играет Факунда Арана. Сериал имел огромный успех в России и транслировался пять раз.

[ + – ] Свадьба Натальи Орейро и Рикардо Мольо Фото: Instagram nataliaoreirosoy [ + – ] Наталья Орейро с сыном Мерлином Фото: Instagram nataliaoreirosoy

Наталья замужем за лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо. Они поженились 31 декабря 2001 года на тайной церемонии на яхте у берегов Бразилии. Молодожены сделали татуировки на безымянных пальцах вместо колец и поклялись друг другу в вечной любви.