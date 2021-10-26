Акторка Наталія Орейро із сином отримали російське громадянство

Раніше зірка серіалу "Дикий ангел" говорила, що відчуває "духовний зв'язок" із Росією.

Президент Росії Володимир Путін присвоїв російське громадянство співачці й акторці Наталії Орейро та її сину. Відповідний указ було опубліковано днем раніше. Про це повідомляє ТАРС.

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У самому указі дослівно сказано: "Надати громадянство Російської Федерації таким особам: Орейро Іглесіас Наталія Маріса, яка народилася 19 травня 1977 р. в Уругваї, із сином Мольо Орейро Мерліном Атауальпою, який народився 26 січня 2012 р. в Аргентині".

Утім, це рішення не стало сюрпризом. Наталя ще рік тому говорила, що хоче отримати російське громадянство у програмі "Вечірній Ургант".

[ + – ] Пісня із серіалу "Дикий ангел"

Зірка серіалу "Дикий ангел" раніше говорила, що часто контактує зі своїми російськими шанувальниками, і навіть виконала пісню Булата Окуджави "Нам потрібна одна перемога".

"У 2002 році я відвідала Волгоград, бачила скульптуру Батьківщина-мати. Я була дуже вражена. І все більше поцікавилася, що і як відбувалося в роки війни. Коли цього року відзначалося 75-річчя Перемоги, я відчула реальну потребу приєднатися до святкування і заспівати", — розповіла співачка.

[ + – ] Наталія Орейро в Росії Фото: ТАСС

Також вона зізналася, що їй простіше було вивчити російську, ніж англійську.

"Багато людей дивується, коли я кажу, що мені більше подобається російська мова, ніж англійська, що я розумію російську краще, ніж англійську. Нас, особливо латиноамериканців, у своєму роді "бомбардують" інформацією англійською: фільми, музика. Інакше кажучи, у культурному плані вони зробили велику роботу, щоб ми вважали англійську своєю другою мовою. Однак я завжди любила російську. Тож мені не важко її розуміти, говорити нею", — зізналася Наталія Орейро.

За її словами, вона вже понад 20 років приїжджає до РФ і відчуває "великий духовний зв'язок із цією нацією". Вона їздила Транссибірською магістраллю, була в Сибіру та на Уралі.

Хоч Наталя і народилася в Уругваї, але її сім'я з Іспанії, тож має іспанське громадянство, російське стане третім.

"На сьогоднішній день у мене багато російських паспортів, які мені подарували шанувальники, майже 15. Але вони не справжні", — розповідала Орейро.

Нагадаємо, Наталія Орейро прославилася після зйомок аргентинського серіалу "Дикий ангел" 1998-1999 років. У серіалі вона грала роль сирітки Мілагрос, яка потрапляє в багату родину Федеріко Ді Карло і закохується у сина Федеріко — Іво, якого грає Факунда Арана. Серіал мав величезний успіх у Росії та транслювався п'ять разів.

[ + – ] Весілля Наталії Орейро та Рікардо Мольо Фото: Instagram nataliaoreirosoy [ + – ] Наталія Орейро із сином Мерліном Фото: Instagram nataliaoreirosoy

Наталія одружена з лідером рок-гурту Divididos Рікардо Мольйо. Вони одружилися 31 грудня 2001 року на таємній церемонії на яхті біля берегів Бразилії. Молодята зробили татуювання на безіменних пальцях замість обручок і поклялися одне одному у вічному коханні.