Тренды осени 2021. Три самых популярных цвета пуховиков

Выбирая самую популярную одежду на осень и зиму, стоит определиться с модными цветами сезона

Выбор одежды на зимний сезон – это всегда весьма ответственное дело, ведь в ней должно быть тепло, уютно, и лучше, чтобы единица одежды выглядела эффектно и элегантно. С тем, что пуховик – самый лучший выбор одежды на сезон осень-зима 2021-22, спорить трудно, но сейчас нужно выбрать его идеальный цвет.

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Фокус выбрал топ-3 самых популярных цвета для пуховика. Ведь, листая модные журналы и, разбираясь в рекомендациях, в них легко запутаться.

Пуховики черного цвета

Самый универсальный и элегантный цвет. Черный хоть иногда и клеймят, как мрачный и пессимистичный, но в то же время, именно его дизайнеры выбирают чаще остальных для вечерних нарядов. В наступившем сезоне черные пуховики появлялись на подиумах в показах самых известных дизайнеров, а инфлюэнсеры и знаменитости уже давно обзавелись этой единицей одежды и щеголяют в них во время шопинга и прогулок.

[ + – ] Черный пуховик - тренд сезона осень-зима 2021 Фото: Getty Images

Длинный черный пуховик занял место зимнего пальто, а потому сочетать его можно и с удобными ботинками, и с сапогами на шпильке. Он отлично смотрится с брюками и позволит прийти на вечеринку в легком платье, ведь в нем точно не замерзнешь.

Короткий черных пуховик стоит сочетать с трикотажным платьем или джинсами и ботинками челси, которые сейчас очень актуальны.

[ + – ] Черный пуховик - тренд сезона осень-зима 2021 Фото: WWD

Аксессуары, которые смогут эффектно дополнить образ – это шарф, палантин, шапка в тон, элегантная фетровая шляпа, или панама из эко-меха.

Пуховики красного цвета

Красные пуховики ввели в моду дизайнеры бренда Prada. Они выпустили коллекцию пуховиков алого цвета с меховой оторочкой на капюшоне. Модель оказалась настолько популярной, что ее стали копировать и цитировать по всему миру.

[ + – ] Красный пуховик - тренд сезона осень-зима 2021 Фото: WWD

В каком-то смысле это дань уважения традиции, ведь изначально, пуховики были одеждой туристов, полярников и представителей прочих профессий, которые могут оказаться среди снежной пустыни и ждать помощи. Яркий цвет, — а красному тут нет конкурентов, — должен был привлечь внимание спасательных команд.

В мирной жизни, без опасности замерзнуть в ледяной ловушке, красный пуховик тоже пригодится. Он привлечет внимание в темное время суток, сделает свою обладательницу заметней, а еще он просто отлично смотрится.

Пуховик белого цвета

Традиционно белый цвет считается неподходящим для осени и зимы, ведь белое пальто или пуховик легко испачкать и тем самым испортить себе настроение. Но пуховик в этом случае — самая выгодная покупка. Ведь его легко почистить, или постирать, а еще он быстро сохнет.

[ + – ] Белый пуховик - тренд сезона осень-зима 2021 Фото: Соцсети

Однако, белый пуховик – это однозначно тренд сезона осень-зима 2021-22, ведь только в нем можно выглядеть настолько нарядно, насколько это возможно в теплой одежде посреди луж и сугробов.

С белым пуховиком отлично смотрятся вещи практически любого цвета, но, беспроигрышный материал — это голубые классические джинсы, коричневые ботинки и уютный теплый свитер. Белый пуховик любой длины – это тренд сезона и обязательный предмет одежды в гардеробе в наступившем холодном сезоне.