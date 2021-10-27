Тренди осені 2021. Три найпопулярніші кольори пуховиків

Вибираючи найпопулярніший одяг на осінь і зиму, варто визначитися з модними кольорами сезону

Вибір одягу на зимовий сезон — це завжди дуже відповідальна справа, адже в ній має бути тепло, затишно, і краще, щоб цей одяг мав ефктний і елегантний вигляд. Із тим, що пуховик — найкращий вибір одягу на сезон осінь-зима 2021-22, сперечатися важко, але зараз потрібно вибрати його ідеальний колір.

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Фокус вибрав топ-3 найпопулярніші кольори для пуховика. Адже, гортаючи модні журнали і розбираючись у рекомендаціях, легко заплутатися.

Чорний

Найбільш універсальний і елегантний колір. Чорний хоч іноді й таврують як похмурий і песимістичний, але в той же час саме його дизайнери вибирають частіше за решту для вечірнього вбрання. У сезоні, що настав, чорні пуховики з'являлися на подіумах у показах найвідоміших дизайнерів, а інфлюенсери та знаменитості вже давно обзавелися цим одягом і хизуються в ньому під час шопінгу та прогулянок.

[ + – ] Чорний пуховик — тренд сезону осінь-зима 2021 Фото: Getty Images

Довгий чорний пуховик зайняв місце зимового пальта, а тому поєднувати його можна і зі зручними черевиками, і з чоботями на шпильці. Він має чудовий вигляд із брюками та дозволить прийти на вечірку в легкій сукні, адже в ній точно не замерзнеш.

Короткий чорний пуховик варто поєднувати з трикотажною сукнею або джинсами та черевиками челсі, які зараз дуже актуальні.

[ + – ] Чорний пуховик — тренд сезону осінь-зима 2021 Фото: WWD

Аксесуари, які зможуть ефектно доповнити образ, – це шарф, палантин, шапка в тон, елегантний фетровий капелюх, або панама з еко-хутра.

Червоний

Червоні пуховики ввели моду дизайнери бренду Prada. Вони випустили колекцію пуховиків червоного кольору з хутряною облямівкою на каптурі. Модель виявилася настільки популярною, що її почали копіювати та цитувати в усьому світі.

[ + – ] Червоний пуховик — тренд сезону осінь-зима 2021 Фото: WWD

У якомусь сенсі це данина пошани традиції, адже спочатку пуховики були одягом туристів, полярників і представників інших професій, які можуть опинитися серед снігової пустелі та чекати на допомогу. Яскравий колір, а червоному тут немає конкурентів, мав привернути увагу рятувальних команд.

У мирному житті, без небезпеки замерзнути в крижаній пастці, червоний пуховик теж знадобиться. Він приверне увагу в темний час доби, зробить свою власницю помітнішою, а ще він просто має чудовий вигляд.

Білий

Традиційно білий колір вважається невідповідним для осені та зими, адже біле пальто або пуховик легко забруднити та тим самим зіпсувати собі настрій. Але пуховик у цьому випадку — найвигідніша покупка. Адже його легко почистити чи випрати, а ще він швидко сохне.

[ + – ] Білий пуховик — тренд сезону осінь-зима 2021 Фото: Соцсети

Однак, білий пуховик — це однозначно тренд сезону осінь-зима 2021-22, адже тільки в ньому можна мати настільки ошатний вигляд, наскільки це можливо в теплому одязі серед калюж і кучугур.

Із білим пуховиком мають чудовий вигляд речі практично будь-якого кольору, але безпрограшний матеріал — це блакитні класичні джинси, коричневі черевики та затишний теплий светр. Білий пуховик будь-якої довжини — це тренд сезону й обов'язковий предмет одягу в гардеробі в холодному сезоні.