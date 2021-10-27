"Восточный экспресс" и не только. Самые роскошные поезда для шикарного путешествия

Хоть сейчас за несколько часов можно сменить страну, и даже континент, лишь сев в самолет, романтика путешествий поездами никуда не делась

Агата Кристи, когда писала свой популярный роман "Убийство в Восточном экспрессе", не только описала кровавое убийство, но и со вкусом рассказала о романтике путешествий поездами. Ведь, хоть вояжи самолетами и становятся все проще и доступней, в них есть один минус – они происходят слишком быстро и зачастую, при отсутствии комфорта.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Рядовые поезда также не могут похвастаться роскошью и излишествами, но еще остались на планете несколько маршрутов, путешествия которыми, можно почувствовать себя героем романа, написанного в те времена, когда само путешествие, занимающее несколько дней, уже было приключением и доставляло удовольствие обслуживанием, пролетающими за окном пейзажами, атмосферой и обстановкой.

Venice Simplon-Orient Express

Тот самый легендарный поезд, который и описала в своем романе Агата Кристи. Его история начинается с 5 июня 1883 года, когда инженер проекта Жорж Нагельмакерс и 40 его гостей отправились в поездку из Парижа в Стамбул. Venice Simplon-Orient Express первым соединил Запад и Восток, а его пассажирами были политики, люди искусства, ученые и просто богатые люди, желающие сменить обстановку. Восточный экспресс напоминал престижный клуб, где за столиком в ресторане можно было завести полезные знакомства, дамы блистали роскошными нарядами, а джентльмены выходили к ужину в смокингах.

[ + – ] Кьяра Ферраньи в Восточном экспрессе Фото: Instagram chiaraferragni [ + – ] Кьяра Ферраньи в Восточном экспрессе Фото: Instagram chiaraferragni

Билеты на Восточный экспресс и сейчас весьма дороги: от тысячи долларов и до почти шести. Курсирует поезд по Европе и самый длинный маршрут – от Венеции и до некоторых европейских столиц, таких как Лондон, Вена и Париж, самый короткий: от Парижа до Лондона. На борту подают блюда французской кухни, а к услугам гостей круглосуточные услуги стюарда. Но бронировать билеты нужно за год. А билеты на самый эксклюзивный маршрут: из Парижа в Стамбул, который идет только раз в год, то и за несколько лет.

В 202й году услугами Восточного экспресса воспользовалась Анджелина Джоли и ее друг, художник JR, а ранее в шикарном купе путешествовала инфлюэнсер Кьяра Ферраньи.

[ + – ] Художник JR в Восточном экспрессе

В экспрессе поддерживается традиция выходить к ужину при галстуке и в вечерних платьях.

Belmond northern belle

Маршрут этого поезда стартует в Лондоне, проходит через Шотландию и заканчивается в городе Честер на границе с Уэльсом. Также имеется маршрут по Ирландии. Экспресс состоит из винтажных отреставрированных вагонов, отделанных деревянными панелями. Трапезу подают на фарфоровых тарелках с серебряными приборами.

[ + – ] Ресторан в Belmond northern belle Фото: northernbelle

Этот маршрут для тех, кто хочет себя почувствовать путешественниками из прошлого. Поезд делает остановки, чтобы пассажиры посетили достопримечательности курортного города Бат, музеи Эдинбурга, старинные города Кентербери и Йорк.

[ + – ] Belmond northern belle проезжает станцию Фото: The Luxury train club

А в поезде Belmond Royal Scotsman, который курсирует по Шотландии, пассажирам дают возможность порыбачить в чистых горных озерах и насладится видом из специального вагона, оборудованного огромными окнами и с обстановкой в стиле начала ХХ века.

В нем два вагона-ресторана: "Виктория" и "Ворон", каждый из них можно забронировать для частных вечеринок. Цена стартует от двух тысяч долларов.

Maharajas' express

Хоть при мысли об индийских поездах возникает картинка переполненных вагонов, где путешествуют на трех полках, но есть здесь и экспресс, который взял лучшее от европейских аналогов. "Махараджа-экспресс" курсирует между Дели, Джайпуром, Агрой, Мумбаем и Лакхнау. В составе из 23 вагонов есть отдельный со спа, фитнес-центром и бизнес-залом.

Фото: The Luxury train club

Здесь также имеются два вагона-ресторана, библиотека со свежей прессой и экскурсионная программа.

[ + – ] Купе в "Махараджа экспресс" Фото: The Luxury train club

Дешевле всего обойдется двухместное купе, но чтобы ощутить всю роскошь, придется раскошелиться. Так, билет в купе-делюкс стартует от четырех тысяч долларов, а вот билет в Presidential Suite на семь ночей с услугами стюарда, двуспальной кроватью и личной ванной – уже более 45 тысяч долларов.

Eastern & oriental express

Этот поезд курсирует между Таиландом и Сингапуром с 1993 года. Вагоны были построены в 1972 году в Японии для поезда "Серебряная звезда" в Новой Зеландии. С той поры их обновили, переоборудовали, украсили мозаиками, панелями из вишневого дерева и дорогой мебелью под руководством дизайнера Жерара Галле, который ранее занимался "Восточным экспрессом" и британскими поездами.

Фото: The Luxury train club

В вагоне-ресторане подают блюда восточной и европейской кухонь, а пассажирам предлагают насладиться видами из специального вагона Observation Car с баром и ротанговой мебелью, а также из своих собственных купе, где окна специально увеличили, чтобы ничто не мешало любоваться пейзажами. В круглосуточном баре подают фирменный коктейль "Шанхайский экспресс" — из бурбона, амаретто, сока лайма и сиропа из плодов гранатового дерева.

Фото: The Luxury train club

Самый дорогой билет в купе на три ночи стоит от трех тысяч долларов.

Twilight express mizukaze

Это самый новый поезд в этой подборке. Курсирует он с 2017 года между японскими префектурами Киото, Мацуэ, Идзумо и Мияджима. Путешествие занимает два дня и за это время пассажиры наслаждаются горными и морскими пейзажами, а также дегустируют меню от японских шеф-поваров.

[ + – ] Ресторан в Twilight express mizukaze Фото: The Luxury train club

[ + – ] Терраса Twilight express mizukaze Фото: The Luxury train club

Фишка этого "Сумеречного экспресса" – открытая терраса в начале состава.

[ + – ] Купе-люкс в Twilight express mizukaze Фото: The Luxury train club

Билеты можно приобрести только в Японии, и стоят они от 2800 долларов за одну ночь. Впрочем, ценители отмечают, что полностью погрузиться в атмосферу можно, только переночевав две ночи в поезде.

The Blue Train

Этот экспресс курсирует по ЮАР между Преторией и Кейптауном. Его называют "пятизвездочным отелем на колесах" и на нем путешествовали знаменитости, политики и миллионеры.

Фото: The Luxury train club

Это прекрасный способ увидеть африканские пейзажи, наслаждаясь европейским комфортом. Самые шикарные купе с двуспальными кроватями и личной ванной расположены в вагоне The De Luxe.

Фото: The Luxury train club

Самый дорогой билет стоит от полутора тысяч долларов. Но, как деликатно замечают на сайте, курс ранда часто меняется, так что цены лучше уточнять.

Rocky mountaineer

Этот поезд не такой роскошный, как предыдущие, но зато в нем два этажа и стеклянная крыша, а проходит он по самым живописным местам Канады. Ночуют пассажиры в отелях, так что этот поезд скорей туристический. Курсирует он с 1990 года, стартует из Ванкувера.

[ + – ] Поезд Rocky mountaineer Фото: The Luxury train club

Если пассажирам надоедает любоваться пейзажами, то они могут спуститься на первый этаж, где расположен ресторан. Тут подают блюда только из местных продуктов.

Императорская Россия

Есть роскошный поезд и на территории России. Поезд "Императорская Россия" стартует в Москве и две недели едет в сторону Владивостока по знаменитой Транссибирской магистрали. Тур был придуман компанией РЖД к 400-летию дома Романовых, так что вагоны оформлены с императорской роскошью. По дороге пассажиры посещают семь городов: Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск, Владивосток и заезжают на Байкал. Там пассажиры катаются на катере и ходят на пикник.

Фото: The Luxury train club

В вагонах-ресторанах, оформленных в русском стиле подают блюда национальной кухни и чай в стаканах с подстаканниками.

Фото: The Luxury train club

В каждом городе попутчикам проводят экскурсию. Стоимость билета за двухместное купе начинается с 7500 евро и увеличивается в зависимости от класса вагона.