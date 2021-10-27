"Східний експрес" і не тільки. Найрозкішніші потяги для шикарної подорожі

Хоча зараз за кілька годин можна змінити країну, і навіть континент, лише сівши в літак, романтика подорожей потягами нікуди не поділася.

Агата Крісті, коли писала свій популярний роман "Вбивство у Східному експресі", не лише описала криваве вбивство, а й зі смаком розповіла про романтику подорожей потягами. Хоч вояжі літаками і стають все простішими і доступнішими, у них є один мінус — вони відбуваються дуже швидко і часто, за відсутності комфорту.

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Рядові поїзди також не можуть похвалитися розкішшю та надмірностями, але ще залишилися на планеті кілька маршрутів, подорожуючи якими, можна відчути себе героєм роману, написаного в ті часи, коли сама подорож, що займає кілька днів, вже була пригодою і приносила задоволення обслуговуванням, краєвидами, що пролітають за вікном, атмосферою та обстановкою.

Venice Simplon-Orient Express

Той самий легендарний потяг, який описала у своєму романі Агата Крісті. Його історія починається з 5 червня 1883 року, коли інженер проекту Жорж Нагельмакерс та 40 його гостей вирушили у поїздку з Парижа до Стамбула. Venice Simplon-Orient Express першим поєднав Захід і Схід, а його пасажирами були політики, митці, вчені і просто багаті люди, які бажають змінити обстановку. Східний експрес нагадував престижний клуб, де за столиком у ресторані можна було завести корисні знайомства, пані блищали розкішними вбраннями, а джентльмени виходили до вечері у смокінгах.

[ + – ] К'яра Ферраньї у Східному експресі Фото: Instagram chiaraferragni [ + – ] К'яра Ферраньї у Східному експресі Фото: Instagram chiaraferragni

Квитки на Східний експрес і зараз дуже дорогі: від тисячі доларів до майже шести. Курсує потяг Європою і найдовший маршрут – від Венеції і до деяких європейських столиць, таких як Лондон, Відень та Париж, найкоротший: від Парижа до Лондона. На борту подають страви французької кухні, а до гостей цілодобові послуги стюарду. Але бронювати квитки треба за рік. А квитки на найексклюзивніший маршрут: із Парижа до Стамбула, який іде лише раз на рік, деколи і за кілька років.

У 202 році послугами Східного експресу скористалася Анджеліна Джолі та її друг, художник JR, а раніше в шикарному купе подорожувала інфлюенсерка К'яра Ферраньї.

[ + – ] Художник JR у Східному експресі

В експресі підтримується традиція виходити на вечерю в краватці та у вечірніх сукнях.

Belmond northern belle

Маршрут цього потяга стартує у Лондоні, проходить через Шотландію та закінчується у місті Честер на кордоні з Уельсом. Також є маршрут Ірландією. Експрес складається з вінтажних відреставрованих вагонів, оздоблених дерев'яними панелями. Трапезу подають на фарфорових тарілках із срібними приладами.

[ + – ] Ресторан у Belmond northern belle Фото: northernbelle

Цей маршрут для тих, хто хоче відчути себе мандрівниками з минулого. Потяг робить зупинки, щоб пасажири відвідали визначні пам'ятки курортного міста Бат, музеї Единбурга, старовинні міста Кентербері та Йорк.

[ + – ] Belmond northern belle проїжджає станцію Фото: The Luxury train club

А у потязі Belmond Royal Scotsman, який курсує Шотландією, пасажирам дають можливість порибалити в чистих гірських озерах і насолодитися видом зі спеціального вагона, обладнаного величезними вікнами та з обстановкою в стилі початку ХХ століття.

У ньому два вагони-ресторани: "Вікторія" та "Ворон", кожен з них можна забронювати для приватних вечірок. Ціна стартує від двох тисяч доларів.

Maharajas' express

Хоч при думці про індійські потяги виникає картинка переповнених вагонів, де подорожують на трьох полицях, але є тут і експрес, який взяв найкраще від європейських аналогів. "Махараджа-експрес" курсує між Делі, Джайпуром, Агрою, Мумбаєм та Лакхнау. У потязі з 23 вагонів є окремий зі спа, фітнес-центром та бізнес-залом.

Фото: The Luxury train club

Тут також є два вагони-ресторани, бібліотека зі свіжою пресою та екскурсійна програма.

[ + – ] Купе в "Махараджа експрес" Фото: The Luxury train club

Найдешевше обійдеться двомісне купе, але щоб відчути всю розкіш, доведеться розщедритися. Так, квиток у купе-делюкс стартує від чотирьох тисяч доларів, а ось квиток до Presidential Suite на сім ночей з послугами стюарду, двоспальним ліжком та особистою ванною – вже понад 45 тисяч доларів.

Eastern&oriental express

Цей потяг курсує між Таїландом та Сінгапуром з 1993 року. Вагони були побудовані у 1972 році в Японії для потягу "Срібна зірка" до Нової Зеландії. З того часу їх оновили, переобладнали, прикрасили мозаїками, панелями з вишневого дерева та дорогими меблями під керівництвом дизайнера Жерара Галле, який раніше займався "Східним експресом" та британськими поїздами.

Фото: The Luxury train club

У вагоні-ресторані подають страви східної та європейської кухонь, а пасажирам пропонують насолодитися видами зі спеціального вагону Observation Car з баром та меблями з ротанга, а також зі своїх власних купе, де вікна спеціально збільшили, щоб ніщо не заважало милуватися пейзажами. У цілодобовому барі подають фірмовий коктейль "Шанхайський експрес" — із бурбону, амарето, соку лайма та сиропу із плодів гранатового дерева.

Фото: The Luxury train club

Найдорожчий квиток в купе на три ночі коштує від трьох тисяч доларів.

Twilight express mizukaze

Це найновіший потяг у цій добірці. Курсує він з 2017 року між японськими префектурами Кіото, Мацуе, Ідзумо та Міяджіма. Подорож займає два дні і за цей час пасажири насолоджуються гірськими та морськими пейзажами, а також дегустують меню від японських шеф-кухарів.

[ + – ] Ресторан у Twilight express mizukaze Фото: The Luxury train club

[ + – ] Тераса Twilight express mizukaze Фото: The Luxury train club

Фішка цього "Сутінкового експресу" — відкрита тераса на початку потяга.

[ + – ] Купе-люкс у Twilight express mizukaze Фото: The Luxury train club

Квитки можна придбати лише в Японії, і коштують вони від 2800 доларів за одну ніч. Втім, поціновувачі зазначають, що повністю зануритися в атмосферу можна лише переночувавши дві ночі у поїзді.

The Blue Train

Цей експрес курсує ПАР між Преторією і Кейптауном. Його називають "п'ятизірковим готелем на колесах" і на ньому мандрували знаменитості, політики та мільйонери.

Фото: The Luxury train club

Це чудовий спосіб побачити африканські краєвиди, насолоджуючись європейським комфортом. Найшикарніші купе з двоспальними ліжками та особистою ванною розташовані у вагоні The De Luxe.

Фото: The Luxury train club

Найдорожчий квиток коштує від півтори тисячі доларів. Але, як делікатно зауважують на сайті, курс ранду часто змінюється, тому ціни краще уточнювати.

Rocky mountaineer

Цей потяг не такий розкішний, як попередні, зате в ньому два поверхи і скляний дах, а проходить він наймальовничішими місцями Канади. Ночують пасажири в готелях, тому цей поїзд швидше туристичний. Курсує він із 1990 року, стартує з Ванкувера.

[ + – ] Потяг Rocky mountaineer Фото: The Luxury train club

Якщо пасажирам набридає милуватися краєвидами, вони можуть спуститися на перший поверх, де розташований ресторан. Тут подають страви лише з місцевих продуктів.

Імператорська Росія

Є розкішний потяг на території Росії. Потяг "Імператорська Росія" стартує в Москві і два тижні їде у бік Владивостока знаменитою Транссибірською магістраллю. Тур був придуманий компанією "РЖД" до 400-річчя будинку Романових, тому вагони оформлені з імператорською розкішшю. Дорогою пасажири відвідують сім міст: Казань, Єкатеринбург, Новосибірськ, Іркутськ, Улан-Уде, Хабаровськ, Владивосток і заїжджають на Байкал. Там пасажири катаються катером і ходять на пікнік.

Фото: The Luxury train club

У вагонах-ресторанах, оформлених у російському стилі, подають страви національної кухні та чай у склянках з підсклянниками.

Фото: The Luxury train club

У кожному місті попутникам проводять екскурсію. Вартість квитка за двомісне купе починається з 7500 євро та збільшується залежно від класу вагона.