Невеста Брэндона Ли призвала отказаться от настоящего оружия на съемках

Элиза Хаттон потеряла жениха в 1993 году, когда он был убит на съемках фильма "Ворон"

После трагедии, которая произошла на съемках вестерна "Раст", многие актеры и режиссеры стали говорить о том, что стоит вовсе отказаться от использования настоящего оружия на съемочной площадке. И молчание нарушила Элиза Хаттон, невеста актера Брэндона Ли, который был убит в 1993 году. Об этом пишет People.

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Хаттон призвала прекратить использовать настоящее оружие на съемках фильмов. Она отметила, что смерть оператора Галины Хатчинс "стала трагедией, которой можно было избежать".

Элиза призвала всех, кто обладает властью вносить изменения в правила, рассмотреть альтернативы настоящему оружию на съемочной площадке.

"Двадцать восемь лет назад я была потрясена и глубоко опечалена бессмысленной потерей своего возлюбленного, моего Брэндона, и сейчас мое сердце снова болит, когда я думаю о муже и сыне Галины, а также о всех тех, кто остался травмированным после этой трагедии, которой можно было избежать", — сказала Элиза.

Брэндон, сын известного актера Брюса Ли, и Элиза должны были пожениться 17 апреля 1993 года в Мексике. Спустя неделю после завершения съемок фильма "Ворон".

Фото: Getty Images

Но 31 марта 1993 года Ли был убит в 28 лет коллегой-актером во время съемок сцены с убийством.

Это случилось потому что пистолет, заряженный холостыми, вышел из строя, и патрон вылетел из ствола с такой же силой, как если бы это был настоящий заряд.

[ + – ] Брэндон Ли в фильме "Ворон" Фото: Скриншот

Брэндон и Элиза познакомились в 1990 году, когда она работала личным помощником. Пара уже через год объявила о помолвке и назначила дату свадьбы.