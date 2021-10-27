Наречена Брендона Лі закликала відмовитися від справжньої зброї на зйомках

Еліза Хаттон втратила нареченого в 1993 році, коли його було вбито на зйомках фільму "Ворон".

Після трагедії, що сталася на зйомках вестерну "Раст", багато акторів і режисерів почали говорити про те, що варто взагалі відмовитися від використання справжньої зброї на знімальному майданчику. І мовчання порушила Еліза Хаттон, наречена актора Брендона Лі, якого було вбито в 1993 році. Про це пише People.

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Хаттон закликала припинити використовувати справжню зброю на зйомках фільмів. Вона зазначила, що смерть операторки Галини Гатчінс "стала трагедією, якої можна було уникнути".

Еліза закликала всіх, хто має владу вносити зміни до правил, розглянути альтернативи справжній зброї на знімальному майданчику.

"Двадцять вісім років тому я була вражена і глибоко засмучена безглуздою втратою свого коханого, мого Брендона, і зараз моє серце знову болить, коли я думаю про чоловіка і сина Галини, а також про всіх, хто залишився травмованим після цієї трагедії, якої можна було уникнути", — сказала Еліза.

Брендон, син відомого актора Брюса Лі, та Еліза мали одружитися 17 квітня 1993 року в Мексиці. Через тиждень після завершення зйомок фільму "Ворон".

Фото: Getty Images

Але 31 березня 1993 року Лі був убитий у 28 років колегою-актором під час зйомок сцени з вбивством.

Це сталося тому, що пістолет, заряджений холостими, вийшов із ладу, і патрон вилетів зі стовбура з такою ж силою, якби це був справжній заряд.

[ + – ] Брендон Лі у фільмі "Ворон" Фото: Скриншот

Брендон та Еліза познайомилися у 1990 році, коли вона працювала особистим помічником. Пара вже через рік оголосила про заручини та призначила дату весілля.