Челси Клинтон показала фото матери в клоунском наряде

Дочь Хиллари и Билла Клинтонов поделилась архивным фото с празднования Хэллоуина

Челси Клинтон, дочь 42-го президента США, поделилась архивным снимком матери, сенатора и бывшей первой леди США в клоунском наряде в ее 74-й день рождения. Об этом пишет People.

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Челси написала, что это своеобразное поздравление Хиллари Клинтон на ее 74 день рождения. Сейчас она находится в Великобритании, где будет выступать с речью в Оксфордском университете.

[ + – ] Хиллари Клинтон и Челси Клинтон Фото: Twitter Chelsea Clinton

"Спасибо, мама, за то, что ты была клоуном со мной на Хэллоуин, на протяжении многих лет поддерживала мой выбор в костюмах и всегда подбадривала меня. И прежде всего, спасибо за то, что ты такая замечательная бабушка", — написала 41-летняя Челси.

Хиллари Клинтон выступает на мероприятии под названием "Женская история: будущее", на котором она будет говорить о роли женщины в обществе.

[ + – ] Хиллари Клинтон в Оксфорде Фото: Twitter Chelsea Clinton

Клинтон вспомнила о 2016 году, когда она баллотировалась в президенты США и проиграла Дональду Трампу.

"Как кандидат в президенты, я ощутила всю силу женоненавистничества. От откровенного сексизма моего оппонента до обманчивых комплиментов, которые заманивают в ловушку", — рассказала Хиллари.

В сентябре 2021 года Клинтон получила почетную степень доктора гражданского права в Оксфорде. В 2014 году Оксфордский университет закончила Челси Клинтон. Она получила докторскую степень по международным отношениям.

[ + – ] Хиллари Клинтон и Челси Клинтон Фото: Twitter Chelsea Clinton

Сейчас дочь 42-го президента США замужем за банкиром Марком Мезвински, за которого вышла замуж в 2010 году. Пара воспитывает троих детей: дочь и двух сыновей.