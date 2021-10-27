Челсі Клінтон показала фото матері у клоунському вбранні

Дочка Хілларі та Білла Клінтонів поділилася архівним фото зі святкування Геловіну.

Челсі Клінтон, дочка 42-го президента США, поділилася архівним знімком матері, сенатора та колишньої першої леді США у клоунському вбранні у її 74-й день народження. Про це пише People.

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Челсі написала, що це своєрідне привітання Хілларі Клінтон на її 74-й день народження. Зараз вона знаходиться у Великій Британії, де виступатиме з промовою в Оксфордському університеті.

[ + – ] Хілларі Клінтон та Челсі Клінтон Фото: Twitter Chelsea Clinton

"Дякую, мамо, за те, що ти була клоуном зі мною на Геловін, протягом багатьох років підтримувала мій вибір у костюмах і завжди підбадьорювала мене. І перш за все, дякую за те, що ти така чудова бабуся", — написала 41-літня Челсі.

Гілларі Клінтон виступає на заході під назвою "Жіноча історія: майбутнє", на якому вона говоритиме про роль жінки в суспільстві.

[ + – ] Хілларі Клінтон в Оксфорді Фото: Twitter Chelsea Clinton

Клінтон згадала про 2016 рік, коли вона балотувалася у президенти США та програла Дональду Трампу.

"Як кандидат у президенти, я відчула всю силу жінконенависництва. Від відвертого сексизму мого опонента до оманливих компліментів, які заманюють у пастку", — розповіла Хілларі.

У вересні 2021 року Клінтон отримала почесний ступінь доктора цивільного права в Оксфорді. У 2014 році Оксфордський університет закінчила Челсі Клінтон. Вона здобула докторський ступінь з міжнародних відносин.

[ + – ] Хілларі Клінтон та Челсі Клінтон Фото: Twitter Chelsea Clinton

Зараз дочка 42-го президента США одружена з банкіром Марком Мезвінським, за якого вийшла заміж у 2010 році. Пара виховує трьох дітей: дочку та двох синів.