Подозреваемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта выпустили из СИЗО

Женщина так и не сообщила правоохранителям, куда она дела органы своего супруга после расчленения тела.

Марину Кохал, которую силовики подозревают в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, отпустили под домашний арест. Об этом информирует пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Рэпер Энди Картрайт — судебный процесс против Марины Кохал

Жена украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, будет находиться под домашним арестом до 30 января 2022 года.

"Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Кохал выпущена из-под стражи в зале суда", — сказано в постановлении суда Санкт-Петербурга.

В ходе судебного заседания адвокат Марины Кохал отметила, что за восемь месяцев следствием не проведено ни одного действия с женой украинского рэпера.

Сторона обвинения просила оставить Марину Кохал, подозреваемую в убийстве Энди Картрайта, под стражей в СИЗО и настаивало на том, что в квартире, где обвиняемая будет отбывать домашний арест, проживает еще одна подозреваемая по делу — мать женщины.

"Прокурор просил принять во внимание, что тело (рэпера Энди Картрайта — ред.) расчленили, органы нашли не все, где органы Кохал не говорит (Кохал сообщила, что ее об этом не спрашивали). Суд следствию отказал (в содержании под стражей — ред.). Основания отпали. Следствие приняло затяжной характер", — добавили в пресс-службе.

В СИЗО Марина Кохал находилась с августа 2020 года. По делу о смерти Энди Картрайта проведут еще одну экспертизу. Правоохранители полагают, что Марина Кохал погрузила украинского рэпера в искусственную кому одновременным или последовательным введением инсулинового лекарства и содержащего гамма-оксимасляную кислоту препарата, после чего задушила и расчленила тело на 15 частей.

[ + – ] Марина Кохал Фото: ura.news

Рэпер Энди Картрайт — убийство украинского исполнителя в Санкт-Петербурге

Напомним, информация о гибели украинского рэпера Энди Картрайта появилась в конце июля 2020 года. Тело 30-летнего Александра Юшко нашли расчлененным в квартире, где он проживал с женой Мариной Кохал. Женщина утверждала, что ее муж Энди Картрайт скончался от передозировки, и чтобы скрыть его смерть от поклонников, Марина Кохал решила расчленить тело и разложить его в полиэтиленовые пакеты.

Уже на следующий день, 31 июля, Марину Кохал, подозреваемую в убийстве Энди Картрайта, задержали. Силовикам женщина рассказала, как именно расчленяла тело своего мужа Александра Яшко: чтобы предотвратить появление трупного запаха, Марина Кохал вместе со своей матерью перенесла тело в ванную комнату и вымыла под душем.

6 августа следствие заявило, что накануне смерти Энди Картрайт не употреблял наркотические вещества, а версия Марины Кохал о передозировке выглядит неправдоподобно..