Том Хэнкс внезапно стал гостем на свадьбе лесбиянок

Однополая пара как раз устроила церемонию на пляже Санта-Моники, когда мимо пробегал актер

65-летний актер Том Хэнкс стал внезапным гостем на свадебной церемонии однополой пары из Санта-Моники – Дисиембры и Ташии Фэррис. Об этом пишет Fox 11.

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Том, как он сам признался, некоторое время наблюдал за церемонией издалека, а потом подошел ближе и выразил свое восхищение.

А потом он попросил сфотографироваться вместе с ними, чем очень порадовал участников свадьбы.

Фото: Скриншот

"Я видел церемонию оттуда, и это одна из самых красивых церемоний, что я когда-либо видел", — признался Хэнкс.

"Для нас быть двумя женщинами, сочетающимися браком – это все еще проблема. Да, сейчас 2021 год, но, к сожалению, это еще не везде принято и не все реагируют на это спокойно. Но Том Хэнкс будто этого и не заметил. Он вел себя очень любезно", — отметила одна из невест.

[ + – ] Том Хэнкс на свадьбе однополой пары

Впрочем, это не первый раз, когда он радует своих поклонников на свадьбах. В 2016 году Хэнкс составил компанию молодоженам на фотосессии в Центральном парке, а в 1993 году провел к алтарю невесту на свадьбе в Южной Каролине.

Невеста Мэри Даннинг Чемпен позже рассказывала, что еще до церемонии приметила голубой кадиллак на светофоре, а потом из него выскочил звезда фильма "Форрест Гамп", подбежал к ней, пожал руку и сказал, что он Том Хэнкс, и просто хотел пожелать ей удачи.