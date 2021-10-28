Том Генкс раптово став гостем на весіллі лесбійок

Одностатева пара якраз влаштувала церемонію на пляжі Санта-Моніки, коли повз пробігав актор

65-річний актор Том Генкс став раптовим гостем на весільній церемонії одностатевої пари із Санта-Моніки – Дісіємбри та Ташії Ферріс. Про це пише Fox 11.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Том, як він сам зізнався, спостерігав за церемонією здалеку, а потім підійшов ближче і висловив своє захоплення.

А потім він попросив сфотографуватися разом із ними, чим дуже порадував учасників весілля.

Фото: Скриншот

"Я бачив церемонію звідти, і це одна з найкрасивіших церемоній з усіх, що я колись бачив", — зізнався Генкс.

"Для нас бути двома жінками, які одружуються — це все ще проблема. Так, зараз 2021 рік, але, на жаль, це ще не скрізь прийнято і не всі реагують на це спокійно. Але Том Генкс ніби цього і не помітив. Він поводив себе дуже люб'язно", — зазначила одна з наречених.

[ + – ] Том Генкс на весіллі одностатевої пари

Втім, це не вперше, коли він тішить своїх шанувальників на весіллях. У 2016 році Генкс склав компанію нареченим на фотосесії у Центральному парку, а у 1993 році провів до вівтаря наречену на весіллі в Південній Кароліні.

Наречена Мері Даннінг Чемпен пізніше розповідала, що ще до церемонії помітила блакитний кадилак на світлофорі, а потім з нього вискочив зірка фільму "Форрест Гамп", підбіг до неї, потис руку і сказав, що він Том Генкс, і просто хотів побажати їй удачі.