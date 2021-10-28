Джаред Лето снялся для обложки Vogue и рассказал о своей диете

Певец и актер стал главным героем ноябрьского номера Vogue Greece

Американский 49-летний певец и актер Джаред Лето украсил сразу две обложки ноябрьского номера греческого Vogue. Об этом он сообщил в своем Instagram и отметил, что это был "волнующий опыт".

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Лето стал первым мужчиной на обложке Vogue не только в Греции, но и во всей Европе. Таким образом, по данным Vogue Greece, их ноябрьский номер войдет в историю.

На снимках для фотосессии актер появился в эффектных образах из коллекции Gucci Aria, приуроченной к 100-летию итальянского модного дома.

"Наш ноябрьский номер посвящен кино, фильмам, которые определяют нас, и фильмам, которые заставляют нас что-то почувствовать. Здесь, в Vogue Greece, мы особенно гордимся тем, что впервые в истории европейского Vogue мы сняли первую мужскую сольную обложку. "Как можно смелее и отважнее" — это мантра Джареда Лето, артиста, способного к невероятным преобразованиям в каждой роли", — уже сообщила главный редактор Vogue Greece Талея Карафил.

Джаред в ноябрьском номере журнала рассказал, как ему удается так отлично выглядеть в 49 лет. Он отметил, что уже 20 лет ведет здоровый образ жизни и не ест мяса. Он старается придерживаться веганской диеты, но, по собственному признанию, не может отказаться, когда его угощают рыбой, или "домашним печеньем".

Лето признался, что уже много лет дружит с креативным директором Gucci Алессандро Микеле, который несколько раз создавал для него сценические костюмы.

"Мы одного возраста, и мы любим свою работу. Он человек, который не притворяется, скромный, добрый и благородный. Он очень страстный и обожает то, что он делает. Мне нравится проводить с ним время, будь то обычная вечеринка, или рабочий процесс. А что мне нравится в Gucci, так это то, что они признают индивидуальные свободы, дают людям возможность, — и мне тоже, — нарушать правила. В их руках я чувствую себя увереннее!", — рассказал Лето.

"Я вырос с матерью-одиночкой, которая всегда была творческой, открытой и вдохновляющей. Тот факт, что я учился в художественной школе, помог мне не бояться экспериментов. Чтобы я не делал, я не боюсь неудач. Я следую своим интересам и своей страсти", — признался Джаред.

Напомним, два года назад на обложке британского Cosmopolitan появился американский стилист и телеведущий Джонатан Ван Несс.