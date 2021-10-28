Джаред Лето знявся для обкладинки Vogue і розповів про свою дієту

Співак і актор став головним героєм листопадового номера Vogue Greece

Американський 49-річний співак і актор Джаред Лето прикрасив одразу дві обкладинки листопадового номера грецького Vogue. Про це він повідомив у своєму Instagram і зазначив, що це був "хвилюючий досвід".

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Лето став першим чоловіком на обкладинці Vogue не лише у Греції, а й у всій Європі. Таким чином, за даними Vogue Greece, їхній листопадовий номер увійде до історії.

На знімках для фотосесії актор з'явився в ефектних образах з колекції Gucci Aria, присвяченої 100-річчю модного італійського будинку.

"Наш листопадовий номер присвячений кіно, фільмам, які визначають нас, та фільмам, які змушують нас щось відчути. Тут, у Vogue Greece, ми особливо пишаємося тим, що вперше в історії європейського Vogue ми зняли першу чоловічу сольну обкладинку. "Можна сміливіше і відважніше" — це мантра Джареда Лето, артиста, здатного до неймовірних перетворень у кожній ролі", — вже повідомила головна редакторка Vogue Greece Талея Карафіл.

Джаред у листопадовому номері журналу розповів, як йому вдається мати такий чудовий вигляд у 49 років. Він зазначив, що вже 20 років веде здоровий спосіб життя та не їсть м'яса. Він намагається дотримуватися веганської дієти, але, за власним зізнанням, не може відмовитися, коли його пригощають рибою або "домашнім печивом".

Лето зізнався, що вже багато років дружить із креативним директором Gucci Алессандро Мікеле, який кілька разів створював для нього сценічні костюми.

"Ми одного віку, і ми любимо свою роботу. Він людина, яка не вдає нічого, скромна, добра та шляхетна. Він дуже пристрасний і обожнює те, що він робить. Мені подобається проводити з ним час, чи то звичайна вечірка, чи робочий процес. А що мені подобається в Gucci, так це те, що вони визнають індивідуальні свободи, дають людям можливість, — і мені теж, — порушувати правила. У їхніх руках я почуваюся впевненіше!" — розповів Лето.

"Я виріс із матір'ю-одиначкою, яка завжди була творчою, відкритою та надихаючою. Той факт, що я навчався в художній школі, допоміг мені не боятися експериментів. Що б я не робив, я не боюся невдач. Я дотримуюся своїх інтересів і своєї пристрасті", — зізнався Джаред.

Нагадаємо, два роки тому на обкладинці британського Cosmopolitan з'явився американський стиліст і телеведучий Джонатан Ван Несс.