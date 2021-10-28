Сестру актрисы Орнеллы Мути арестовали за торговлю наркотиками
71-летняя бывшая модель и актриса Клаудиа Ривелли вкладывала вырученные деньги в криптовалюты
71-летнюю сестру знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути арестовали за торговлю наркотиками. Кроме Клаудии Ривелли были также арестованы еще 38 человек. Об этом пишет Corriere della Sera.
В ходе полицейской спецоперации расследовали дело о незаконном обороте наркотических веществ, изнасилованиях и похищениях людей. Клаудии предъявили обвинение и отправили под домашний арест.
15 сентября Клаудию уже арестовывали, после того, как в ее доме нашли три бутылки с веществом Gbl (известного как наркотик для изнасилования). Тогда она утверждала, что это вещество она должна была отправить своему сыну в Лондон. И он, якобы, использует его для того, чтобы "чистить автомобиль", а сама она отчищает им столовое серебро. Тогда Клаудию отпустили без предъявления обвинений.
Во время нового расследования выяснилось, что Gbl, а также прочие фармакологические препараты, используемые для изготовления наркотиков, ввозили в Италию со всей Европы, а также из Канады и США. Маскировали их под шампуни и косметику.
Кроме Клаудии к этому делу причастны оказались еще юрист, стоматолог, несколько военнослужащих, местный чиновник, пара банкиров и даже учитель местной школы.
Всего карабинеры выявили наркотических веществ на пять миллионов евро. А деньги, вырученные от сделок, обращались в криптовалюту.
Теперь Клаудии грозит несколько лет за решеткой. Напомним, Клаудиа Ривелли, родная сестра известной актрисы Орнеллы Мути (Орнелла Мути – псевдоним, придуманный режиссером Дамиано Дамиани для Франчески Ривелли — ред.).
Клаудиа была известной моделью, и именно она привела младшую сестру на кастинг для съемок фильма "Самая красивая жена" в ее 15 лет.