Сестру актрисы Орнеллы Мути арестовали за торговлю наркотиками

71-летняя бывшая модель и актриса Клаудиа Ривелли вкладывала вырученные деньги в криптовалюты

71-летнюю сестру знаменитой итальянской актрисы Орнеллы Мути арестовали за торговлю наркотиками. Кроме Клаудии Ривелли были также арестованы еще 38 человек. Об этом пишет Corriere della Sera.

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В ходе полицейской спецоперации расследовали дело о незаконном обороте наркотических веществ, изнасилованиях и похищениях людей. Клаудии предъявили обвинение и отправили под домашний арест.

15 сентября Клаудию уже арестовывали, после того, как в ее доме нашли три бутылки с веществом Gbl (известного как наркотик для изнасилования). Тогда она утверждала, что это вещество она должна была отправить своему сыну в Лондон. И он, якобы, использует его для того, чтобы "чистить автомобиль", а сама она отчищает им столовое серебро. Тогда Клаудию отпустили без предъявления обвинений.

[ + – ] Сестры Клаудиа Ривелли и Орнелла Мути Фото: Скриншот

Во время нового расследования выяснилось, что Gbl, а также прочие фармакологические препараты, используемые для изготовления наркотиков, ввозили в Италию со всей Европы, а также из Канады и США. Маскировали их под шампуни и косметику.

Кроме Клаудии к этому делу причастны оказались еще юрист, стоматолог, несколько военнослужащих, местный чиновник, пара банкиров и даже учитель местной школы.

Всего карабинеры выявили наркотических веществ на пять миллионов евро. А деньги, вырученные от сделок, обращались в криптовалюту.

Теперь Клаудии грозит несколько лет за решеткой. Напомним, Клаудиа Ривелли, родная сестра известной актрисы Орнеллы Мути (Орнелла Мути – псевдоним, придуманный режиссером Дамиано Дамиани для Франчески Ривелли — ред.).

[ + – ] Клаудия Ривелли в молодости Фото: Скриншот

Клаудиа была известной моделью, и именно она привела младшую сестру на кастинг для съемок фильма "Самая красивая жена" в ее 15 лет.