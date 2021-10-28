Сестру актриси Орнелли Муті заарештували за торгівлю наркотиками
71-річна колишня модель і актриса Клаудіа Рівеллі вкладала виручені гроші в криптовалюту
71-річну сестру знаменитої італійської актриси Орнелли Муті заарештували за торгівлю наркотиками. Крім Клаудії Рівеллі, було заарештовано ще 38 осіб. Про це пише Corriere della Sera.
У ході поліцейської спецоперації розслідували справу про незаконний обіг наркотичних речовин, зґвалтування та викрадення людей. Клаудію звинуватили та відправили під домашній арешт.
15 вересня Клаудію вже заарештовували після того, як у її будинку знайшли три пляшки з речовиною Gbl (відомою як наркотик для зґвалтування). Тоді вона стверджувала, що цю речовину вона мала відправити своєму синові до Лондона. І він нібито використовує її для того, щоб "чистити автомобіль", а сама вона відчищає ним столове срібло. Тоді Клаудію відпустили без звинувачень.
Під час нового розслідування з'ясувалося, що Gbl та інші фармакологічні препарати, що використовуються для виготовлення наркотиків, ввозили до Італії з усієї Європи, а також із Канади та США. Маскували їх під шампуні та косметику.
Окрім Клаудії, до цієї справи причетними виявились ще юрист, стоматолог, кілька військовослужбовців, місцевий чиновник, пара банкірів і навіть учитель місцевої школи.
Загалом карабінери виявили наркотичних речовин на п'ять мільйонів євро. А гроші, отримані від угод, переводили в криптовалюту.
Тепер Клаудії загрожує кілька років за ґратами. Нагадаємо, Клаудіа Рівеллі, рідна сестра відомої актриси Орнеллі Муті (Орнелла Муті – псевдонім, придуманий режисером Даміано Даміані для Франческі Рівеллі – ред.).
Клаудіа була відомою моделлю, і саме вона привела молодшу сестру на кастинг для зйомок фільму "Найкрасивіша дружина" в її 15 років.