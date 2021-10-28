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Сестру актриси Орнелли Муті заарештували за торгівлю наркотиками

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Фото: Скриншот | Сестри Клаудіа Рівеллі й Орнелла Муті

71-річна колишня модель і актриса Клаудіа Рівеллі вкладала виручені гроші в криптовалюту

71-річну сестру знаменитої італійської актриси Орнелли Муті заарештували за торгівлю наркотиками. Крім Клаудії Рівеллі, було заарештовано ще 38 осіб. Про це пише Corriere della Sera.

У ході поліцейської спецоперації розслідували справу про незаконний обіг наркотичних речовин, зґвалтування та викрадення людей. Клаудію звинуватили та відправили під домашній арешт.

15 вересня Клаудію вже заарештовували після того, як у її будинку знайшли три пляшки з речовиною Gbl (відомою як наркотик для зґвалтування). Тоді вона стверджувала, що цю речовину вона мала відправити своєму синові до Лондона. І він нібито використовує її для того, щоб "чистити автомобіль", а сама вона відчищає ним столове срібло. Тоді Клаудію відпустили без звинувачень.

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Сестри Клаудіа Рівеллі й Орнелла Муті
Фото: Скриншот

Під час нового розслідування з'ясувалося, що Gbl та інші фармакологічні препарати, що використовуються для виготовлення наркотиків, ввозили до Італії з усієї Європи, а також із Канади та США. Маскували їх під шампуні та косметику.

Окрім Клаудії, до цієї справи причетними виявились ще юрист, стоматолог, кілька військовослужбовців, місцевий чиновник, пара банкірів і навіть учитель місцевої школи.

Загалом карабінери виявили наркотичних речовин на п'ять мільйонів євро. А гроші, отримані від угод, переводили в криптовалюту.

Тепер Клаудії загрожує кілька років за ґратами. Нагадаємо, Клаудіа Рівеллі, рідна сестра відомої актриси Орнеллі Муті (Орнелла Муті – псевдонім, придуманий режисером Даміано Даміані для Франческі Рівеллі – ред.).

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Клаудія Рівеллі в молодості
Фото: Скриншот

Клаудіа була відомою моделлю, і саме вона привела молодшу сестру на кастинг для зйомок фільму "Найкрасивіша дружина" в її 15 років.