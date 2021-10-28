Анджелина Джоли снялась в золотом платье на лондонской крыше

Премьера фильма "Вечные" в Лондоне прошла с размахом, но оказалось, что Джоли успела сняться в тематической фотосессии для киностудии

После того, как уже целую неделю Анджелина Джоли присутствует на каждой премьере супергеройского фильма "Вечные", выяснилось, что она также сфотографировалась для роскошных промо-снимков для студии Walt Disney. Об этом пишет Vogue.

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Анджелина Джоли позировала как раз перед лондонской премьерой на крыше здания неподалеку от знаменитого колеса обозрения в золотом винтажном платье от Valentino Haute Couture.

Фото: The Walt Disney Studios

Наряд был специально подобран в стиле ее героини из "Вечных", супергероини-воительницы Тены, которая носит золотые доспехи и может создать любое оружие из космической энергии.

К слову, для этой роли Джоли упражнялась с различным холодным оружием и даже брала уроки балета, чтобы добиться плавности в движениях.

Фото: The Walt Disney Studios

Золотое платье из парчи и кружев ручной работы, Джоли дополнила легким макияжем и прической от парикмахера Ренато Кампоры.

Пока неясно, будет ли подобная фотосессия организована для каждого из актеров фильма "Вечные", или же такой чести удостоилась только Анджелина.

Надо отметить, что пока, на красных дорожках промо-тура она привлекает больше всего внимания, а каждый ее выход становится сенсацией. Актриса появляется в компании пяти своих детей, которые до этого участвовали в светской жизни матери крайне редко и почти не появлялись на публике.

Так, открытием для поклонников актрисы стал тот факт, что ее старшая дочь Шайло теперь предпочитает женственный стиль в одежде, хотя долгое время выбирала более мужественные тренды и даже хотела сменить пол.