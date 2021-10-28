Анджеліна Джолі знялася в золотій сукні на лондонському даху

Прем'єра фільму "Вічні" у Лондоні пройшла з розмахом, але з'ясувалося, що Джолі встигла знятися у тематичній фотосесії для кіностудії.

Після того, як уже цілий тиждень Анджеліна Джолі є присутньою на кожній прем'єрі супергеройського фільму "Вічні", з'ясувалося, що вона також сфотографувалася для розкішних промо-знімків для студії Walt Disney. Про це пише Vogue.

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Анджеліна Джолі позувала якраз перед лондонською прем'єрою на даху будівлі неподалік знаменитого колеса огляду в золотій вінтажній сукні від Valentino Haute Couture.

Фото: The Walt Disney Studios

Наряд був спеціально підібраний у стилі її героїні з "Вічних", супергероїні-войовниці Тени, яка носить золоті обладунки та може створити будь-яку зброю з космічної енергії.

До речі, для цієї ролі Джолі вправлялася з різною холодною зброєю і навіть брала уроки балету, щоб досягти плавності в рухах.

Фото: The Walt Disney Studios

Золоту сукню з парчі та мереживом ручної роботи, Джолі доповнила легким макіяжем та зачіскою від перукаря Ренато Кампори.

Поки незрозуміло, чи буде подібна фотосесія організована для кожного з акторів фільму "Вічні", чи такої честі удостоїлася лише Анджеліна.

Потрібно зазначити, що поки що, на червоних доріжках промо-туру вона привертає найбільше уваги, а кожен її вихід стає сенсацією. Акторка з'являється в компанії п'яти своїх дітей, які до цього брали участь у світському житті матері вкрай рідко та майже не з'являлися на публіці.

Так, відкриттям для шанувальників акторки став той факт, що її старша дочка Шайло тепер віддає перевагу жіночному стилю в одязі, хоча довгий час обирала більш мужні тренди і навіть хотіла змінити стать.