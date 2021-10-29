Королева Летиция продемонстрировала, как носить брючный костюм самого модного цвета сезона

Королева и король Испании отправились с визитом в школу и Летиция выбрала потрясающий костюм от Hugo Boss

Прошло немало времени с того момента, как король Испании Филипп VI и королева Летиция отправлялись в рабочую поездку. Но на днях они поехали в провинцию Понтеведра, чтобы посетить школу. Об этом пишет Vogue.

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Ради этого визита, который не предполагал строго дресс-кода, королева, которая уже давно заслуженно считается иконой моды, выбрала изумительный костюм, самого модного цвета сезона.

Королева появилась в лавандово-розовом брючном костюме от Hugo Boss, который дополнила трикотажной кофточкой в тон, туфлями на шпильке и скромными бриллиантовыми серьгами.

[ + – ] Королева Летиция с супругом Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Она продемонстрировала сразу несколько трендов сезона осень 2021: total-look в одном цвете, сам цвет – который не смотря на свою популярность далеко не все решаются носить и брючный костюм.

Последний заменил для многих представительниц королевских семей классические образы с юбками и платьями чуть ниже колена. Этой осенью брючные костюмы все чаще выбирают герцогиня Кембриджская и королева Летиция. Кейт Миддлтон полюбила брючные костюмы с блузками еще во время своих летних визитов. Когда становилось слишком жарко – она просто избавлялась от пиджака, оставаясь в легкой блузке и при этом сохраняя официальный вид.

Однако это не последняя деловая поезда королевы Летиции на этой неделе. 29 октября она примет участие в кинофестивале Opera Prima Film в Туделе, Наварра.

И поклонники ее безупречного вкуса уже в предвкушении нового выхода королевы. Ведь она уже неоднократно надевала наряды самых демократичных брендов, которые потом сметали с полок любительницы выглядеть идеально.