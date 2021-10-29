Королева Летиція продемонструвала, як носити штанний костюм наймоднішого кольору сезону

Королева та король Іспанії вирушили з візитом до школи, і Летиція обрала приголомшливий костюм від Hugo Boss

Пройшло чимало часу з того моменту, як король Іспанії Філіп VI та королева Летиція вирушали в робочу поїздку. Але днями вони поїхали до провінції Понтеведра, щоб відвідати школу. Про це пише Vogue.

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Заради цього візиту, який не передбачав строгого дрескоду, королева, яка вже давно заслужено вважається іконою моди, обрала чудовий костюм наймоднішого кольору сезону.

Королева з'явилася в лавандово-рожевому штанному костюмі від Hugo Boss, який доповнила трикотажною кофтиною в тон, туфлями на шпильці і скромними діамантовими сережками.

[ + – ] Королева Летиція з чоловіком Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Вона продемонструвала відразу кілька трендів сезону осінь 2021: total-look в одному кольорі, сам колір – який, попри свою популярність, далеко не всі наважуються носити, і штанний костюм.

Останній замінив для багатьох представниць королівських сімей класичні образи зі спідницями та сукнями трохи нижче коліна. Цієї осені штанні костюми все частіше обирають герцогиня Кембриджська та королева Летиція. Кейт Міддлтон полюбила штанні костюми з блузками ще під час своїх літніх візитів. Коли ставало занадто жарко — вона просто позбавлялася піджака, залишаючись у легкій блузці і при цьому зберігаючи офіційний вигляд.

Однак, це не остання ділова поїздка королеви Летиції цього тижня. 29 жовтня вона візьме участь у кінофестивалі Opera Prima Film у Туделі, Наварра.

І шанувальники її бездоганного смаку вже в передчутті нового виходу королеви. Адже вона вже неодноразово одягала вбрання найдемократичніших брендів, які потім змітали з полиць любительки виглядати ідеально.