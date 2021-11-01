Тренды осени 2021. С чем носить стеганую верхнюю одежду

Стеганые вещи никогда не выходили из моды, но в прежние сезоны мы чаще говорили о куртках и жилетах

Один из трендов, который уже считается классическим – это стеганая одежда. Поддерживают моду и члены королевских семей. Так, королева Елизавета носит неизменную стеганую куртку, когда приезжает в отпуск в шотландский замок Балморал.

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Но со временем стеганые вещи перестали быть одеждой для прогулок в глуши и стали появляться на подиумах. В коллекциях осень-зима 2021/2022 дизайнеры представили множество стеганых единиц одежды: пуховиков, пальто, юбок и даже брюк. Так, Chanel и Miu Miu черпали вдохновение в спортивной одежде для лыжников, а Givenchy представили стеганые жилеты.

Фокус собрал пять трендов, которые отлично впишутся в осенне-зимний гардероб. Ведь стеганые вещи отлично носятся, стильно и оригинально смотрятся, и, что немаловажно, прекрасно согревают в холодную погоду.

Английский стиль

Прежде всего, стеганые вещи неразрывно связаны с английским стилем. Жители английской глубинки в переменчивую погоду чаще всего надевают именно стеганые куртки, которые они носят с твидовыми юбками и брюками, стеганые жилеты сочетают с кейпами и пальто.

[ + – ] Стеганые вещи - основа английского стиля Фото: Соцсети [ + – ] Стеганые вещи - основа английского стиля Фото: Соцсети

Английский стиль предполагает сочетание с классическими принтами, но если хочется несколько модернизировать классику, то стоит добавить побольше аксессуаров: шляп, шарфов, или палантинов.

Жилеты

Обычно стеганые вещи воспринимаются, как исключительно верхняя одежда, но стеганые жилеты могут быть и приятной альтернативой свитеру, или худи.

[ + – ] Стеганые жилеты - альтернатива худи Фото: Соцсети [ + – ] Стеганые жилеты - альтернатива худи Фото: Соцсети

Модницы надевают их под пиджаки и пальто, или даже носят на легкую футболку, как модель Джиджи Хадид. Сочетать их можно с чем угодно, но короткие жилеты стоит сочетать с классическими брюками.

Стеганые сумки

Имитация стеганых вещей уже давно на пике модных тенденций. Ведущие дома моды предлагают сумочки, простроченные по диагонали и напоминающие мягкие подушечки.

[ + – ] Стеганые сумки - тренд сезона Фото: Соцсети [ + – ] Стеганые сумки - тренд сезона Фото: Соцсети

Но в этом сезоне актуальны сумки, словно пошитые из мягкой дутой куртки. Они современно выглядят, обычно весьма вместительны и их так и хочется прижимать к себе, как плюшевую игрушку. Носить такие аксессуары стоит с такими же фактурными вещами, только выбрать контрастный оттенок.

Стеганая юбка

Хотя в коллекциях осень-зима 2021/2022 стеганые юбки смотрятся весьма новаторски, но это тенденция, пришедшая из прошлого.

[ + – ] Стеганая юбка - старый тренд по-новому Фото: Соцсети [ + – ] Стеганая юбка - старый тренд по-новому Фото: Соцсети

Веками дамы носили стеганые теплые юбки, чтобы уберечься от осенних и зимних холодов, только тогда они, конечно, были другого фасона. Сейчас в трендах стеганые мини-юбки, на которых выстрочены узоры и даже длинные стеганые юбки с оборками. Такая одежда незаменима в зимнем гардеробе и отлично сохраняют тепло.

Стеганая кожа

Обычно стеганые вещи шьют из легких водонепроницаемых тканей, но в этом сезоне дизайнеры рекомендуют обратить внимание на тренд сезона – стеганую кожу.

[ + – ] Стеганая кожа - тренд сезона осень 2021 Фото: Соцсети

Ведущие дома моды взяли курс на экологичность, поэтому эко-кожа оказалась на пике популярности: тонкая и мягкая. Ее удобно носить и за ней легко ухаживать. Сочетать ее можно с другими стегаными вещами, но только из другой ткани.