Тренди осені 2021. Із чим носити стьобаний верхній одяг
Стьобані речі ніколи не виходили з моди, але в колишні сезони ми частіше говорили про куртки та жилети
Один із трендів, який уже вважається класичним, – це стьобаний одяг. Підтримують моду і члени королівських сімей. Так, королева Єлизавета носить незмінну стьобану куртку, коли приїжджає у відпустку до шотландського замку Балморал.
Але згодом стьобані речі перестали бути одягом для прогулянок у глушині й почали з'являтися на подіумах. У колекціях осінь-зима 2021/2022 дизайнери представили безліч стьобаних одиниць одягу: пуховиків, пальто, спідниць і навіть штанів. Так, Chanel та Miu Miu черпали натхнення в спортивному одязі для лижників, а Givenchy представили стьобані жилети.
Фокус зібрав п'ять трендів, які чудово впишуться в осінньо-зимовий гардероб. Адже стьобані речі добре носяться, мають стильний і оригінальний вигляд і, що важливо, чудово зігрівають у холодну погоду.
Англійський стиль
Насамперед, стьобані речі нерозривно пов'язані з англійським стилем. Мешканці англійської глибинки в мінливу погоду найчастіше надягають саме стьобані куртки, які вони носять зі спідницями та брюками, стьобані жилети поєднуютьі з кейпами та пальто.
Англійський стиль передбачає поєднання з класичними принтами, але якщо хочеться дещо модернізувати класику, то варто додати більше аксесуарів: капелюхів, шарфів або палантинів.
Жилети
Зазвичай стьобані речі сприймаються як виключно верхній одяг, але стьобані жилети можуть бути і приємною альтернативою светру або худі.
Модниці одягають їх під піджаки та пальта або навіть носять на легку футболку, як модель Джіджі Хадід. Поєднувати їх можна з будь-чим, але короткі жилети варто поєднувати з класичними брюками.
Стьобані сумки
Імітація стьобаних речей eже давно на піку модних тенденцій. Провідні будинки моди пропонують сумочки, які прострочені по діагоналі та нагадують м'які подушечки.
Але цього сезону актуальні сумки, немов пошиті з м'якої дутої куртки. Вони мають сучасний вигляд, зазвичай дуже місткі, і їх так і хочеться притискати до себе ,як плюшеву іграшку. Носити такі аксесуари варто з тими ж фактурними речами, тільки вибрати контрастний відтінок.
Стьобана спідниця
Хоча в колекціях осінь-зима 2021/2022 стьобані спідниці мають дуже новаторський вигляд, але це тенденція, що прийшла з минулого.
Століттями жінки носили стьобані теплі спідниці, щоб уберегтися від осінніх і зимових холодів, тільки тоді вони, звичайно, були іншого фасону. Зараз у трендах стьобані мініспідниці, на яких вистрочені візерунки та навіть довгі стьобані спідниці із оборками. Такий одяг незамінний у зимовому гардеробі та відмінно зберігає тепло.
Стьобана шкіра
Зазвичай стьобані речі шиють із легких водонепроникних тканин, але цього сезону дизайнери рекомендують звернути увагу на тренд сезону — стьобану шкіру.
Провідні будинки моди взяли курс на екологічність, тому екошкіра опинилася на піку популярності: тонка та м'яка. Її зручно носити, і за нею легко доглядати. Поєднувати її можна з іншими стьобаними речами, але тільки з іншої тканини.