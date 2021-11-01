Тренди осені 2021. Із чим носити стьобаний верхній одяг

Стьобані речі ніколи не виходили з моди, але в колишні сезони ми частіше говорили про куртки та жилети

Один із трендів, який уже вважається класичним, – це стьобаний одяг. Підтримують моду і члени королівських сімей. Так, королева Єлизавета носить незмінну стьобану куртку, коли приїжджає у відпустку до шотландського замку Балморал.

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Але згодом стьобані речі перестали бути одягом для прогулянок у глушині й почали з'являтися на подіумах. У колекціях осінь-зима 2021/2022 дизайнери представили безліч стьобаних одиниць одягу: пуховиків, пальто, спідниць і навіть штанів. Так, Chanel та Miu Miu черпали натхнення в спортивному одязі для лижників, а Givenchy представили стьобані жилети.

Фокус зібрав п'ять трендів, які чудово впишуться в осінньо-зимовий гардероб. Адже стьобані речі добре носяться, мають стильний і оригінальний вигляд і, що важливо, чудово зігрівають у холодну погоду.

Англійський стиль

Насамперед, стьобані речі нерозривно пов'язані з англійським стилем. Мешканці англійської глибинки в мінливу погоду найчастіше надягають саме стьобані куртки, які вони носять зі спідницями та брюками, стьобані жилети поєднуютьі з кейпами та пальто.

[ + – ] Стьобані речі — основа англійського стилю Фото: Соцсети [ + – ] Стьобані речі — основа англійського стилю Фото: Соцсети

Англійський стиль передбачає поєднання з класичними принтами, але якщо хочеться дещо модернізувати класику, то варто додати більше аксесуарів: капелюхів, шарфів або палантинів.

Жилети

Зазвичай стьобані речі сприймаються як виключно верхній одяг, але стьобані жилети можуть бути і приємною альтернативою светру або худі.

[ + – ] Стьобані жилети — альтернатива худі Фото: Соцсети [ + – ] Стьобані жилети — альтернатива худі Фото: Соцсети

Модниці одягають їх під піджаки та пальта або навіть носять на легку футболку, як модель Джіджі Хадід. Поєднувати їх можна з будь-чим, але короткі жилети варто поєднувати з класичними брюками.

Стьобані сумки

Імітація стьобаних речей eже давно на піку модних тенденцій. Провідні будинки моди пропонують сумочки, які прострочені по діагоналі та нагадують м'які подушечки.

[ + – ] Візерунки — тренд сезону Фото: Соцсети [ + – ] Візерунки — тренд сезону Фото: Соцсети

Але цього сезону актуальні сумки, немов пошиті з м'якої дутої куртки. Вони мають сучасний вигляд, зазвичай дуже місткі, і їх так і хочеться притискати до себе ,як плюшеву іграшку. Носити такі аксесуари варто з тими ж фактурними речами, тільки вибрати контрастний відтінок.

Стьобана спідниця

Хоча в колекціях осінь-зима 2021/2022 стьобані спідниці мають дуже новаторський вигляд, але це тенденція, що прийшла з минулого.

[ + – ] Стьобана спідниця — старий тренд по-новому Фото: Соцсети [ + – ] Стьобана спідниця — старий тренд по-новому Фото: Соцсети

Століттями жінки носили стьобані теплі спідниці, щоб уберегтися від осінніх і зимових холодів, тільки тоді вони, звичайно, були іншого фасону. Зараз у трендах стьобані мініспідниці, на яких вистрочені візерунки та навіть довгі стьобані спідниці із оборками. Такий одяг незамінний у зимовому гардеробі та відмінно зберігає тепло.

Стьобана шкіра

Зазвичай стьобані речі шиють із легких водонепроникних тканин, але цього сезону дизайнери рекомендують звернути увагу на тренд сезону — стьобану шкіру.

[ + – ] Стьобана шкіра — тренд сезону осінь 2021 Фото: Соцсети

Провідні будинки моди взяли курс на екологічність, тому екошкіра опинилася на піку популярності: тонка та м'яка. Її зручно носити, і за нею легко доглядати. Поєднувати її можна з іншими стьобаними речами, але тільки з іншої тканини.