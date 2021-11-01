Ведьма Саманта Джонс. Наталья Водянова показала, как отметила Хэллоуин с семьей

Наталья Водянова с детьми и друзьями устроила дома вечеринку, а также посетила парижский Диснейленд

Хэллоуин отмечают по всему миру и знаменитости не исключение. 39-летняя модель Наталья Водянова присоединилась к числу тех селебрити, что наряжаются в костюмы в День Всех Святых и вырезают рожицы на тыквах. Снимки модель опубликовала в своем Instagram.

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Водянова опубликовала сразу несколько снимков. На одном она изображает фею в зеленом дизайнерском платье, а на другом веселится вместе с детьми в костюме ведьмы.

[ + – ] Наталья Водянова в костюме на Хэллоуин Фото: https://www.instagram.com/natasupernova [ + – ] Наталья Водянова в костюме на Хэллоуин Фото: https://www.instagram.com/natasupernova

Причем модель дополнила свой костюм "кровавым" макияжем и создала совсем новый образ.

[ + – ] Эпизод с пилингом из сериала "Секс в большом городе"

"Я думала, что я ведьма, которая съела кота, но, кажется, получилась Саманта из "Секса в большом городе", которая сделала химический пилинг", — написала Водянова, имея в виду эпизод из культового сериала, когда бьюти-процедура оставила настолько ужасающие следы на лице Саманты, что ей пришлось идти на вечеринку в шляпке с вуалью.

На Хэллоуин Наталья вместе с детьми также сходила в парижский Диснейленд, и показала несколько домашних снимков. Судя по ним, ее супруг, Антуан Арно не переодевался в карнавальный костюм, но зато дети выбрали самые популярные костюмы. Среди них даже был образ из нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара".