Відьма Саманта Джонс. Наталія Водянова показала, як відзначила Геловін з родиною

Наталія Водянова з дітьми та друзями влаштувала вдома вечірку, а також відвідала паризький Діснейленд

Геловін відзначають по всьому світу, і знаменитості не виняток. 39-річна модель Наталія Водянова приєдналася до тих селебріті, котрі вбираються в костюми в День Усіх Святих і вирізують пики на гарбузах. Знімки модель опублікувала у своєму Instagram.

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Водянова опублікувала одразу кілька знімків. На одному вона зображує фею в зеленій дизайнерській сукні, а на іншій веселиться разом із дітьми в костюмі відьми.

[ + – ] Наталія Водянова в костюмі на Геловін Фото: https://www.instagram.com/natasupernova [ + – ] Наталія Водянова в костюмі на Геловін Фото: https://www.instagram.com/natasupernova

Причому, модель доповнила свій костюм "кривавим" макіяжем та створила зовсім новий образ.

[ + – ] Епізод з пілінгом із серіалу "Секс у великому місті"

"Я думала, що я відьма, яка з'їла кота, але, здається, вийшла Саманта із "Сексу у великому місті", яка зробила хімічний пілінг", — написала Водянова, маючи на увазі епізод із культового серіалу, коли б'юті-процедура залишила настільки страхітливі сліди на обличчі Саманти, що їй довелося йти на вечірку в капелюшку з вуаллю.

На Геловін Наталія разом з дітьми також сходила до паризького Діснейленду і показала кілька домашніх знімків. Судячи з них, її чоловік, Антуан Арно не перевдягався в карнавальний костюм, зате діти вибрали найпопулярніші костюми. Серед них навіть був образ із гучного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара".