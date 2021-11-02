Ченнинг Татум и Зои Кравиц подтвердили свои отношения, нарядившись в парные костюмы на Хэллоуин

Впрочем, официально актеры факт своего романа так и не обнародовали

41-летний Ченнинг Татум и 32-летняя Зои Кравиц снова заставили о себе говорить, когда вместе отметили Хэллоуин в компании своих друзей. Об этом пишет Daily Mail.

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Инсайдеры отмечают, что пару связывают романтические отношения. Они часто появляются вместе, появились, как пара, на недавнем Met Gala, а теперь нарядились в парные костюмы на этот Хэллоуин.

[ + – ] Зои Кравиц в образе Айрис и Ченнинг Татум в образе Трэвиса [ + – ] Ченнинг Татум в образе Трэвиса Фото: Instagram channingtatum

Ченнинг и Зои примерили образы главных героев культового фильма "Таксист" 1976 года — Трэвиса, роль которого которого сыграл Роберт Де Ниро, и Айрис в исполнении Джоди Фостер.

Напомним, первые слухи о романе Татума и Кравиц появились в январе. В августе Зои завершила бракоразводный процесс с Карлом Глусманом и стала все чаще появляться в компании Татума.

[ + – ] Зои Кравиц в образе Айрис Фото: Instagram channingtatum

Пара рассказала, что познакомились они на съемках режиссерского дебюта Кравиц – триллера под названием "Остров кисок". Ченнингу досталась главная роль порочного негодяя.

Также он периодически комментирует посты самой Кравиц в соцсетях и членов ее семьи. Недавно он даже сделал комплимент ее отцу, рок-музыканту Ленни Кравицу, который продемонстрировал идеальную форму.

Татум уже был женат. Он девять лет прожил с актрисой Дженной Дьюэнн, с которой они вместе воспитывают восьмилетнюю дочь Эверли. Пара рассталась мирно и до сих пор дружит, хоть они и судились за совместную опеку над дочерью.

После Татум встречался с певицей Джесси Джей.