Ченнинг Татум и Зои Кравиц подтвердили свои отношения, нарядившись в парные костюмы на Хэллоуин
Впрочем, официально актеры факт своего романа так и не обнародовали
41-летний Ченнинг Татум и 32-летняя Зои Кравиц снова заставили о себе говорить, когда вместе отметили Хэллоуин в компании своих друзей. Об этом пишет Daily Mail.
Инсайдеры отмечают, что пару связывают романтические отношения. Они часто появляются вместе, появились, как пара, на недавнем Met Gala, а теперь нарядились в парные костюмы на этот Хэллоуин.
Ченнинг и Зои примерили образы главных героев культового фильма "Таксист" 1976 года — Трэвиса, роль которого которого сыграл Роберт Де Ниро, и Айрис в исполнении Джоди Фостер.
Напомним, первые слухи о романе Татума и Кравиц появились в январе. В августе Зои завершила бракоразводный процесс с Карлом Глусманом и стала все чаще появляться в компании Татума.
Пара рассказала, что познакомились они на съемках режиссерского дебюта Кравиц – триллера под названием "Остров кисок". Ченнингу досталась главная роль порочного негодяя.
Также он периодически комментирует посты самой Кравиц в соцсетях и членов ее семьи. Недавно он даже сделал комплимент ее отцу, рок-музыканту Ленни Кравицу, который продемонстрировал идеальную форму.
Татум уже был женат. Он девять лет прожил с актрисой Дженной Дьюэнн, с которой они вместе воспитывают восьмилетнюю дочь Эверли. Пара рассталась мирно и до сих пор дружит, хоть они и судились за совместную опеку над дочерью.
После Татум встречался с певицей Джесси Джей.