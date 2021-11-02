Ченнінг Татум і Зої Кравіц підтвердили свої стосунки, вдягнувшись у парні костюми на Гелловін

Утім, офіційно актори факт свого роману так і не оприлюднили

41-річний Ченнінг Татум і 32-річна Зої Кравіц знову змусили про себе говорити, коли разом відзначили Гелловін у компанії своїх друзів. Про це пише Daily Mail.

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Інсайдери зазначають, що пару пов'язують романтичні стосунки. Вони часто з'являються разом, з'явилися як пара на недавньому Met Gala, а тепер убралися в парні костюми на цей Гелловін.

[ + – ] Зої Кравіц в образі Айріс та Ченнінг Татум в образі Тревіса [ + – ] Ченнінг Татум в образі Тревіса Фото: Instagram channingtatum

Ченнінг і Зої приміряли образи головних героїв культового фільму "Таксист" 1976 року — Тревіса, роль якого зіграв Роберт Де Ніро, і Айріс у виконанні Джоді Фостер.

Нагадаємо, перші чутки про роман Татума та Кравіц з'явилися в січні. У серпні Зої завершила процес розлучення з Карлом Глусманом і стала все частіше з'являтися в компанії Татума.

[ + – ] Зої Кравіц в образі Айріс Фото: Instagram channingtatum

Пара розповіла, що познайомилися вони на зйомках режисерського дебюту Кравіц – трилера під назвою "Острів кицьок". Ченнінгу дісталася головна роль порочного негідника.

Також він періодично коментує пости самої Кравіц у соцмережах і членів її родини. Нещодавно він навіть зробив комплімент її батькові, рок-музиканту Ленні Кравіцу, який продемонстрував ідеальну форму.

Татум уже був одружений. Він дев'ять років прожив із актрисою Дженною Деван, із якою вони разом виховують восьмирічну доньку Еверлі. Пара розлучилася мирно та досі дружить, хоч вони й позиваються до спільної опіки над дочкою.

Потім Татум зустрічався зі співачкою Джессі Джей.