Маша Ефросинина станцевала с мужем под дождем на Мальдивах
Украинская телеведущая отправилась с семьей в отпуск на острова
Украинская телеведущая Маша Ефросинина на днях запостила в Instagram ролик, снятый в отпуске на Мальдивах, куда телезвезда отправилась вместе с мужем и детьми.
Ранее Маша уже публиковала снимки с пляжа, но недавно поделилась видеороликом. В нем она в мини-бикини обнимается и танцует с мужем под дождем.
"Кажется, теперь я полюбила дождь…" – подписала видео Ефросинина и добавила хештег "любовь".
Напомним, телеведущая Маша Ефросинина и бизнесмен Тимур Хромаев вместе 18 лет. Они поженились в 2003 году, а через 10 лет совместной жизни решили расстаться. Впрочем, им удалось сохранить отношения. Супруги воспитывают двух детей – дочь Нану и сына Александра.
Тимур Хромаев возглавлял Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку с января 2015 года. Шестилетний срок его полномочий закончился 30 января 2021 года.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тимура Хромаева с должности главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а другим указом назначил руководителем этого органа Руслана Магомедова в феврале этого года.