Маша Ефросинина станцевала с мужем под дождем на Мальдивах

Украинская телеведущая отправилась с семьей в отпуск на острова

Украинская телеведущая Маша Ефросинина на днях запостила в Instagram ролик, снятый в отпуске на Мальдивах, куда телезвезда отправилась вместе с мужем и детьми.

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Ранее Маша уже публиковала снимки с пляжа, но недавно поделилась видеороликом. В нем она в мини-бикини обнимается и танцует с мужем под дождем.

"Кажется, теперь я полюбила дождь…" – подписала видео Ефросинина и добавила хештег "любовь".

[ + – ] Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Напомним, телеведущая Маша Ефросинина и бизнесмен Тимур Хромаев вместе 18 лет. Они поженились в 2003 году, а через 10 лет совместной жизни решили расстаться. Впрочем, им удалось сохранить отношения. Супруги воспитывают двух детей – дочь Нану и сына Александра.

[ + – ] Маша Ефросинина на Мальдивах Фото: Instagram mashaefrosinina

Тимур Хромаев возглавлял Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку с января 2015 года. Шестилетний срок его полномочий закончился 30 января 2021 года.

[ + – ] Маша Ефросинина и Тимур Хромаев Фото: Instagram mashaefrosinina

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тимура Хромаева с должности главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а другим указом назначил руководителем этого органа Руслана Магомедова в феврале этого года.