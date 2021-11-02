Маша Єфросиніна станцювала з чоловіком під дощем на Мальдівах

Українська телеведуча вирушила з родиною у відпустку на острови

Українська телеведуча Маша Єфросиніна днями запостила в Instagram ролик, знятий у відпустці на Мальдівах, куди телезірка вирушила разом із чоловіком і дітьми.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Раніше Маша вже публікувала знімки з пляжу, але нещодавно поділилася відеороликом. У ньому вона в мінібікіні обіймається й танцює з чоловіком під дощем.

"Здається, тепер я полюбила дощ…" – підписала відео Єфросиніна та додала хештег "любов".

[ + – ] Маша Єфросиніна й Тимур Хромаєв

Нагадаємо, телеведуча Маша Єфросиніна та бізнесмен Тимур Хромаєв разом 18 років. Вони одружилися у 2003 році, а через 10 років спільного життя вирішили розлучитися. Утім, їм вдалося зберегти стосунки. Подружжя виховує двох дітей – дочку Нану та сина Олександра.

[ + – ] Маша Єфросиніна на Мальдівах Фото: Instagram mashaefrosinina

Тимур Хромаєв очолював Нацкомісію з цінних паперів і фондового ринку з січня 2015 року. Шестирічний термін його повноважень закінчився 30 січня 2021 року.

[ + – ] Маша Єфросиніна й Тимур Хромаєв Фото: Instagram mashaefrosinina

Президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Хромаєва з посади голови Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), а іншим указом призначив керівником цього органу Руслана Магомедова в лютому цього року.