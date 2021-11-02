Маша Єфросиніна станцювала з чоловіком під дощем на Мальдівах
Українська телеведуча вирушила з родиною у відпустку на острови
Українська телеведуча Маша Єфросиніна днями запостила в Instagram ролик, знятий у відпустці на Мальдівах, куди телезірка вирушила разом із чоловіком і дітьми.
Раніше Маша вже публікувала знімки з пляжу, але нещодавно поділилася відеороликом. У ньому вона в мінібікіні обіймається й танцює з чоловіком під дощем.
"Здається, тепер я полюбила дощ…" – підписала відео Єфросиніна та додала хештег "любов".
Нагадаємо, телеведуча Маша Єфросиніна та бізнесмен Тимур Хромаєв разом 18 років. Вони одружилися у 2003 році, а через 10 років спільного життя вирішили розлучитися. Утім, їм вдалося зберегти стосунки. Подружжя виховує двох дітей – дочку Нану та сина Олександра.
Тимур Хромаєв очолював Нацкомісію з цінних паперів і фондового ринку з січня 2015 року. Шестирічний термін його повноважень закінчився 30 січня 2021 року.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Хромаєва з посади голови Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), а іншим указом призначив керівником цього органу Руслана Магомедова в лютому цього року.