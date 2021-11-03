Катрин Денев снялась в рекламной кампании самой модной сумки сезона

78-летняя актриса прорекламировала сумочку Le Déjà-Vu от французского бренда Ami

Звезда кино Катрин Денев снялась в кампании бренда Ami. Она представила сумку Le Déjà-Vu, самую модную и желанную сумку сезона осень 2021. Фото рекламной кампании появились в Instagram модной марки.

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Представители бренда уже сообщили, что основатель и дизайнер Ami, Александр Маттиусси является давним поклонником Денев.

Фото: Instagram amiparis Фото: Instagram amiparis

"Катрин Денев была одной из любимых актрис Александра Маттиусси с самого детства, став источником его давней страсти к кинематографу", — рассказал представитель марки.

Съемка с участием Денев прошла в популярном парижском кафе Le Grand Colbert, которое расположено рядом с Лувром.

Актриса позировала американскому фотографу и художнику Майклу Бэйли-Гейтсу, который известен по сотрудничеству с Valentino и Love Magazine.

[ + – ] Рекламный ролик с участием Денев

Для съемки она выбрала простое черное платье и открытые лаконичные босоножки на высоком каблуке. Образ кинодива дополнила бриллиантовыми украшениями.

Ранее Александр Маттиусси привлек свою маму Шанталь к работе над кампанией коллекции осень-зима. Они вместе продемонстрировали образы из нее.