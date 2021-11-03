Катрін Денев знялася в рекламній кампанії наймоднішої сумки сезону

78-річна актриса прорекламувала сумочку Le Déjà-Vu від французького бренду Ami

Зірка кіно Катрін Денев знялася в кампанії бренду Ami. Вона представила сумку Le Déjà-Vu, наймоднішу та найбажанішу сумку сезону осінь 2021. Фото рекламної кампанії з'явилися в Instagram модної марки.

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Представники бренду вже повідомили, що засновник і дизайнер Ami Олександр Маттіуссі є давнім шанувальником Денев.

Фото: Instagram amiparis Фото: Instagram amiparis

"Катрін Денев була однією з улюблених актрис Олександра Маттіуссі з самого дитинства, ставши джерелом його давньої пристрасті до кінематографа", — розповів представник марки.

Зйомка за участю Денев відбулася в популярному паризькому кафе Le Grand Colbert, яке розташоване поряд із Лувром.

Актриса позувала американському фотографу та художнику Майклу Бейлі-Гейтсу, який відомий за співпрацею з Valentino та Love Magazine.

[ + – ] Рекламний ролик за участю Денев

Для зйомки вона обрала просту чорну сукню та відкриті лаконічні босоніжки на високих підборах. Образ кінодіва доповнила діамантовими прикрасами.

Раніше Олександр Маттіуссі залучив свою маму Шанталь до роботи над кампанією колекції осінь-зима. Вони разом продемонстрували образи із неї.